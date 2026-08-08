La justicia convoca a sumarse al amparo a quienes se sientan afectados por el nuevo programa escolar

La Justicia entrerriana convocó a las personas que puedan considerarse afectadas o tengan un interés directo en el proceso de amparo colectivo iniciado contra el Gobierno de Entre Ríos por la implementación del nuevo programa alimentario escolar.

La medida fue dispuesta en el marco del Legajo Nº 36.759, caratulado “Varios Padres en representación de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, expediente que se encuentra inscripto definitivamente en el Registro de Procesos Colectivos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La resolución fue dictada por el vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, quien ordenó realizar una convocatoria pública para que quienes puedan estar alcanzados por el proceso tengan la posibilidad de intervenir.

Dos días de publicación y siete para presentarse

Según lo dispuesto por el magistrado, la convocatoria será publicada durante dos días a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.

Las personas que consideren que se encuentran comprendidas en el proceso podrán comparecer en el expediente para hacer valer sus derechos o, en caso de no querer quedar alcanzadas por la acción colectiva, manifestar su voluntad de autoexclusión.

El plazo establecido para realizar estas presentaciones será de siete días contados desde la última publicación.

Qué reclama el amparo

El objeto del proceso judicial es la tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y reciben el programa alimentario escolar.

En particular, el amparo plantea la necesidad de proteger el derecho de los estudiantes a no recibir alimentos que puedan resultar perjudiciales para su salud. El planteo se vincula con determinados productos industrializados señalados en la presentación judicial y con las previsiones establecidas en las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642.

La primera de esas normas está vinculada al Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, mientras que la Ley Nº 27.642 establece disposiciones relacionadas con la promoción de una alimentación saludable.

El nuevo sistema de desayunos y meriendas

En la resolución, la Justicia identifica como causa fáctica común la implementación por parte de la Provincia de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, mediante la utilización de productos predeterminados destinados a los niños, niñas y adolescentes incluidos en el programa alimentario escolar.

De esta manera, la convocatoria busca garantizar que todas aquellas personas que consideren que tienen un interés directo en la discusión judicial puedan conocer la existencia del proceso y decidir si desean participar y hacer valer sus derechos o solicitar su exclusión.

El trámite se desarrolla mientras continúa la controversia en torno al nuevo esquema de alimentación escolar implementado por el Gobierno entrerriano y cuestionado judicialmente por padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE.

Con informacion de prensa STJ

Redaccion de 7Paginas