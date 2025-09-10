La justicia de Concordia en la mira: la menor acusada y su familia tenían denuncias previas por amenazas contra la víctima

“La muerte de mi hermana se pudo haber evitado”

Sheila Bravo brindó un desgarrador testimonio frente a los tribunales de Concordia y difundió un video para explicar cómo se desencadenaron los hechos. La joven denunció que la justicia los abandonó mientras eran amenazados por la familia de la menor responsable del homicidio.

“Hace aproximadamente dos meses venimos con denuncias y denuncias, con una menor que me tiene cansada, que me ha pegado, y yo por ser mayor nunca pude defenderme porque me iban a meter presa”, explicó Sheila.

La hermana de la víctima aseguró que las agresiones afectaban no solo a ella, sino también a su entorno cercano, e incluso apuntaron contra amigas. Las denuncias incluyen a E. A P, hija de Laura Priette, como la principal agresora. Según Sheila, la colocación de cámaras de seguridad en su emprendimiento comercial provocó que la familia Priette reaccionara con hostilidad y amenazas.

Intervención policial y judicial

El jefe Departamental de Policía, José María Rosatelli, confirmó que la menor de 14 años acusada del homicidio se encuentra a disposición del COPNAF en una residencia de Concordia. Además, detalló que se realizaron operativos durante la madrugada del miércoles y que se dispuso una guardia permanente en la zona para prevenir nuevos incidentes.

Por disposición de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, fueron trasladadas a sede policial nueve mujeres, seis mayores de edad y tres menores, entre ellas la principal sospechosa del ataque.

Pelea vecinal con antecedentes

Las imágenes captadas por vecinos y cámaras de seguridad muestran que la pelea duró apenas unos segundos, pero tuvo consecuencias irreversibles. Rosatelli explicó que los conflictos se arrastraban entre las familias Priette y Sampietro desde hace tiempo, con denuncias cruzadas y enfrentamientos previos.

“El enfrentamiento comenzó con insultos y golpes de puño alrededor de las 15:30 y volvió a estallar con mayor violencia dos horas más tarde. En los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones que fueron elevadas a la fiscalía”, detalló el jefe policial.

Una familia destrozada

La víctima deja cuatro hijos y una familia sumida en el dolor. Sheila Bravo pidió que se haga público el caso y que se tomen medidas para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.

“Hoy dejaron una mamá, un nene sin madre. El dolor es inmenso, pero estamos de pie porque sabemos que tenemos cuatro criaturas que nos necesitan”, concluyó Sheila, visiblemente conmovida.

El hecho reabre el debate sobre la eficacia de las denuncias por violencia y la protección de víctimas ante conflictos vecinales que pueden escalar a tragedias irreversibles.

