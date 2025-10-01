La justicia de Federación en carreta: hace un año denunciaron venta ilegal de terrenos en el ex emplazamiento

En el lugar se observa la construcción de nuevas casillas precarias, algunas dentro de terrenos ya habitados por familias que, ante la falta de soluciones habitacionales, amplían con viviendas improvisadas para sus hijos que forman nuevos hogares. A la par, según denuncian vecinos, ciertas personas habrían montado un verdadero negocio inmobiliario, vendiendo lotes a precios altos, alambrándolos e incluso instalando servicios de energía.

El responsable del área de inspección municipal, Aníbal Masetto, reconoció la gravedad del problema en diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, “Divido la situación en dos: por un lado, el crecimiento natural de las familias que levantan casillas precarias, y por otro, los loteos encubiertos que judicializamos. Hicimos constataciones, presentamos la documentación con el aval del intendente y estamos esperando una resolución. El tema es complejo, intervienen la policía, el CIAF y la fiscalía, pero los plazos judiciales son largos”.

Masetto confirmó que hace un año el municipio detectó un loteo cerca del lago y se presentó a la justicia con pruebas que mostraban terrenos alambrados y con conexiones eléctricas, evidenciando que fueron comercializados de manera ilegal. “Sabemos quiénes son los operadores que trabajaron en esa venta, pero ahora dependemos de la resolución judicial”, explicó.

A esta problemática se suma la parálisis de la obra de 166 viviendas gestionadas para el traslado definitivo de las familias, frenada tras el cambio de gobierno nacional por la falta de envío de fondos.

Mientras tanto, la falta de respuestas judiciales y la crisis económica empujan a más familias a instalarse en el ex emplazamiento, repitiendo un escenario que, según Masetto, recuerda a los asentamientos masivos de 2001.

“Estas situaciones no deben suceder, no puede haber personas que se aprovechen de la necesidad para beneficio propio”, concluyó el funcionario.

Mientras tanto, vecinos del ex emplazamiento aseguran que la falta de de medidas concretas permite que los loteos ilegales y asentamientos precarios continúen proliferando, agravando una situación que ya lleva más de un año sin resolverse.