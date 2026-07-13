La Justicia de Paraguay condenó a Edgardo Kueider a dos años de prisión por tentativa de contrabando

En el mismo fallo, el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción condenó a Iara Guinsel, exsecretaria y pareja del exlegislador, a un año y diez meses de prisión, también con suspensión de la ejecución de la condena.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás, junto al juez Matías Garcete, quienes además dispusieron que ambos continúen bajo arresto domiciliario durante el tiempo restante de la pena.

El caso

La investigación se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz do Iguaçu (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay).

Según la acusación fiscal, ambos viajaban en una camioneta Chevrolet Trailblazer transportando 211.000 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes ocultos en una mochila, sin haber realizado la correspondiente declaración ante las autoridades aduaneras paraguayas.

La Fiscalía sostuvo que la conducta configuró el delito de contrabando en grado de tentativa y había solicitado una condena superior a la finalmente impuesta, cercana al máximo previsto por la legislación paraguaya para ese tipo penal.

Durante el juicio, la defensa de Kueider argumentó que el dinero en efectivo no constituye una mercadería y que, por lo tanto, no podía configurarse el delito de contrabando. Sin embargo, el Tribunal rechazó ese planteo y resolvió condenar a ambos imputados.

Seguirán con prisión domiciliaria

Kueider y Guinsel permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción desde su detención. El tiempo ya cumplido bajo esa medida cautelar será computado como parte de la condena, por lo que, en principio, solo restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.

La frase que complicó al exsenador

Uno de los episodios que más trascendió durante la investigación fue la declaración atribuida a Kueider al momento de su detención. Según reveló el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, Óscar Orué, el exsenador habría manifestado ante los agentes:

«Voy a tener muchos problemas en Argentina si esto trasciende en los medios. Yo soy afín al gobierno del presidente Milei».

Las causas pendientes en Argentina

Más allá de la condena en Paraguay, la situación judicial de Kueider continúa siendo compleja en Argentina.

El exlegislador se encuentra procesado por presunto lavado de activos en una investigación vinculada a la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo de Asunción, además de afrontar dos causas por supuesto enriquecimiento ilícito, una en el Juzgado de Garantías N.º 2 de Concordia y otra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Isidro.

En ese marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas, aunque su ejecución permanece supeditada a la finalización de los procesos judiciales abiertos en ese país.

Asimismo, la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa, por lo que Kueider podría quedar detenido apenas regrese a la Argentina para responder ante la Justicia federal.

Con informacion de ABC Paraguay

Redaccion de 7Paginas