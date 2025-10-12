La Justicia ordenó la reincorporación de dos empleadas municipales en San Jaime tras denunciar violencia laboral

Las empleadas, que formaban parte de la planta desde la gestión anterior, habían denunciado persecución laboral al ser trasladadas a tareas de barrido y limpieza, con una reducción salarial significativa. Según consta en la denuncia, la decisión municipal habría tenido motivaciones políticas y constituyó un acto de violencia simbólica y económica.

El fallo judicial, dictado por el juez Mariano Luis Velasco y confirmado por la Cámara del Trabajo de Concordia, ordenó a la intendenta “restituir a las trabajadoras en sus puestos originales, abstenerse de cualquier práctica discriminatoria y restablecer su salario correspondiente”. Además, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que el Municipio brinde capacitaciones sobre violencia laboral y la Ley Micaela.

Pese a los recursos presentados por el asesor legal del municipio, la Justicia ratificó la sentencia en todas las instancias. Finalmente, este viernes se cumplió con la orden judicial y las trabajadoras volvieron a desempeñar sus funciones en el Corralón Municipal.

Corradini había expresado que su denuncia fue motivada por “una situación de injusticia y maltrato”, mientras que la Cámara de Apelaciones reprochó la actitud de la intendenta por “negar el vínculo laboral con las denunciantes” y por su “falta de colaboración” durante las pericias psicológicas.

Este fallo sienta un precedente en materia de violencia laboral dentro del ámbito público, reafirmando el derecho de los trabajadores a condiciones laborales dignas y a no ser objeto de discriminación por motivos ideológicos o políticos.