La Justicia paraguaya volvió a dictar prisión domiciliaria para Edgardo Kueider y su pareja en una causa por lavado de activos

La situación judicial del exsenador nacional Edgardo Kueider volvió a complicarse en Paraguay. Este miércoles, la Justicia de ese país dispuso una nueva medida de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica para el exlegislador entrerriano y su pareja, Iara Guinsel, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

La resolución fue dictada por el juez de Garantías Humberto Otazú, quien consideró que ambos imputados, al ser ciudadanos extranjeros, no cuentan con el arraigo suficiente en territorio paraguayo, por lo que también les prohibió abandonar el país sin autorización judicial.

Actualmente, la pareja permanece alojada en un departamento de la ciudad de Luque, ubicada a unos 11 kilómetros de Asunción, donde continuará cumpliendo el arresto domiciliario mientras avanza la investigación.

Una causa derivada del hallazgo de dinero sin declarar

La nueva imputación por lavado de activos surge a partir del procedimiento realizado en 2024 sobre el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú con Ciudad del Este.

En aquella oportunidad, las autoridades aduaneras detectaron que Kueider y Guinsel transportaban 211.000 dólares estadounidenses, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes, dinero que no había sido declarado ante las autoridades.

Como consecuencia de ese hecho, el pasado 13 de julio, ambos fueron condenados por el delito de tentativa de contrabando de dinero. Kueider recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, mientras que Guinsel fue condenada a un año y diez meses, también de ejecución condicional.

Investigan presuntas maniobras inmobiliarias

La investigación, sin embargo, avanzó hacia una nueva hipótesis impulsada por las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, quienes sostienen que el dinero de presunto origen ilícito habría sido introducido a Paraguay para ser blanqueado mediante operaciones inmobiliarias.

En ese contexto, el juez Rodrigo Estigarribia ya había ordenado el embargo de seis departamentos y cocheras vinculados a los imputados en el edificio Innova Las Mercedes, en Asunción, con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica en caso de una condena.

Kueider denuncia una persecución política

Durante las actuaciones judiciales, el exsenador negó haber cometido delitos y aseguró que es víctima de una persecución política.

«No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí», sostuvo ante el tribunal.

Además, defendió a su pareja y secretaria, Iara Guinsel, afirmando que no tuvo participación en las maniobras investigadas.

Mientras continúa la recolección de pruebas por parte de la Justicia paraguaya, ambos permanecerán bajo estricta vigilancia electrónica en la ciudad de Luque, sin posibilidad de abandonar el país hasta nueva resolución judicial.

Con informacion de La Voz

Redaccion de 7Paginas