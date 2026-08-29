La Libertad Avanza de Concordia celebró la puesta en valor del histórico Sindicato de la Fruta

Representantes de La Libertad Avanza de Concordia participaron y celebraron el acto de puesta en valor del histórico edificio del Sindicato de Obreros y Empleados de la Fruta, una institución vinculada estrechamente con la actividad citrícola y con la historia laboral de la región.

Desde el espacio político destacaron a 7Paginas, la recuperación del inmueble y consideraron que se trata de una “cuenta pendiente” que finalmente pudo ser saldada, luego de un proceso que permitió devolver el edificio a los trabajadores.

“Participamos de la puesta en valor del histórico Sindicato de Obreros y Empleados de la Fruta en Concordia. Una institución que había dejado su sentido de ser por las gestiones anteriores”, expresaron desde La Libertad Avanza local.

En ese marco, señalaron que la recuperación del edificio era un reclamo sostenido por distintos sectores de la comunidad y agradecieron a quienes participaron del proceso.

Reconocimiento a quienes impulsaron la recuperación

Desde La Libertad Avanza de Concordia hicieron un reconocimiento especial al referente local Iván Amaro y a su equipo, además de destacar la participación de trabajadores y empresarios que asumieron el desafío de recuperar la institución.

También mencionaron el acompañamiento del diputado nacional Pablo Ansaloni y del diputado provincial Roque Fleitas, a quienes atribuyeron un rol importante para que el proyecto pudiera concretarse.

“Gracias a todos los que hicieron posible este enorme logro, que no es ni más ni menos que devolverles a los trabajadores lo que les corresponde”, expresaron.

La actividad contó con la presencia de representantes del sector productivo y laboral, además de funcionarios y dirigentes vinculados al proceso de recuperación y puesta en valor del edificio.

Un mensaje político hacia el futuro

Durante su mensaje, el espacio libertario aprovechó la jornada para marcar también una posición política respecto del escenario local y provincial.

En ese sentido, cuestionaron a sectores de la política tradicional y aseguraron que continuarán avanzando pese a las críticas.

“No le tenemos miedo a las amenazas y patoteos de una política que la gente nunca avaló”, manifestaron.

Finalmente, desde La Libertad Avanza de Concordia plantearon la necesidad de mirar hacia adelante y sostener el rumbo político que consideran necesario para la ciudad y la región.

“Hoy más que nunca debemos mirar hacia el futuro, pisar fuerte en el presente y, por supuesto, no volver atrás con los que denigraron, sumieron en la decadencia y pobreza a nuestro pueblo”, concluyeron.

Redaccion de 7Paginas