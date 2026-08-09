La Libertad Avanza refuerza su armado político en Federación: Línea Pura convocó a la juventud y presentó nuevos referentes

La ciudad de Federación fue sede de una nueva actividad política impulsada por la Juventud de Línea Pura, sector interno de La Libertad Avanza, que reunió a dirigentes, militantes y jóvenes con el propósito de fortalecer la estructura partidaria en el departamento y avanzar en la conformación de equipos de trabajo con vistas a las elecciones de 2027.

La jornada estuvo encabezada por la referente local Lorena Morel y el coordinador provincial de la Juventud de Línea Pura, Federico Díaz, quienes, en diálogo con La Última Campana, destacaron la importancia de consolidar una organización territorial que permita ampliar la presencia del espacio en cada ciudad y localidad del departamento Federación.

Al dar la bienvenida a los presentes, Lorena Morel afirmó que la convocatoria representa una nueva etapa para el espacio en la ciudad e invitó a los jóvenes a sumarse al proyecto político.

«Nos comprometimos con las ideas de La Libertad Avanza desde sus comienzos y hoy volvemos con más fuerza para seguir levantando nuestras banderas. Queremos que Federación conozca este proyecto y que cada vez más jóvenes se involucren y trabajen por el futuro de nuestra ciudad y de la provincia», expresó.

Durante la reunión, Federico Díaz anunció oficialmente la designación de Joaquín Buchanan como coordinador departamental de Línea Pura, quien tendrá la misión de organizar referentes en cada ciudad y pueblo del departamento, promoviendo la participación activa de la juventud.

El dirigente explicó que uno de los principales objetivos es que «cada localidad tenga voz», conformando equipos técnicos y políticos que permitan fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en todo el territorio entrerriano.

Asimismo, destacó la conducción política del diputado nacional Beltrán Benedit, a quien definió como el principal referente provincial del espacio.

«Beltrán Benedit marca nuestro rumbo y la historia política que queremos construir. Venimos recorriendo toda la provincia conformando equipos porque entendemos que el crecimiento de La Libertad Avanza debe darse desde cada departamento y con la participación de los jóvenes», sostuvo.

Díaz señaló que Línea Pura viene desarrollando recorridas por distintos departamentos entrerrianos desde el mes de abril y que Federación forma parte de una estrategia destinada a consolidar una estructura política permanente, más allá de los procesos electorales.

En ese sentido, remarcó que la construcción partidaria debe sostenerse en el tiempo mediante la formación de nuevos dirigentes, la capacitación de la militancia y el fortalecimiento de los equipos de trabajo.

Afiliaciones y participación juvenil

Durante el encuentro, Lorena Morel confirmó que en Federación se retomará la campaña de afiliaciones a La Libertad Avanza, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y consolidar el crecimiento del partido en el departamento.

«Queremos que quienes compartan las ideas del presidente Javier Milei se acerquen, conozcan nuestras propuestas y participen activamente. El crecimiento del espacio depende del compromiso de cada vecino que quiera involucrarse», manifestó.

En la actividad también participaron dirigentes y referentes de distintas localidades del departamento, entre ellos la Concejal de la localidad de Chajarí Gisela Peliquero, quienes comenzaron a delinear el trabajo territorial que se desarrollará en los próximos meses.

Una estructura con proyección hacia el futuro

En el cierre del encuentro, Federico Díaz sostuvo que el desafío de Línea Pura es construir una organización política que trascienda las elecciones de 2027 y continúe creciendo en los próximos años.

El dirigente consideró que el objetivo es consolidar una estructura sólida que permita formar nuevos referentes y garantizar la continuidad de las ideas de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Finalmente, invitó a todos los jóvenes interesados a sumarse al espacio, participar de las actividades y seguir el trabajo de Línea Pura a través de sus redes sociales oficiales, donde se difunden las acciones que se llevan adelante en toda la provincia.

Fuente y Redacción -La Última Campana