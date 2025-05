La Liga de Intendente Justicialistas expresa su enorme preocupación por el proyecto del Gobierno Provincial sobre el IOSPER

Desde la Liga de Intendentes Justicialistas manifestamos nuestra profunda preocupación ante el proyecto impulsado por el Gobierno Provincial que busca reemplazar la actual estructura del IOSPER por un nuevo sistema centralizado bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Esta iniciativa no sólo pone en riesgo el carácter solidario, autónomo y democrático de la obra social, sino que también afecta directamente a miles de trabajadores municipales, activos y jubilados, que dependen del IOSPER para su atención médica y la de sus familias.

Valoramos la preocupación del Poder Ejecutivo por el presente y el futuro del IOSPER, así como su intención de modernizarlo y corregir todo aquello que deba ser mejorado. Pero suprimir la obra social y reemplazarla por una conducción centralizada se asemeja más a un intento de controlar una caja que a una reforma con sentido democrático y participativo.

El IOSPER no es una obra social estatal: es una herramienta creada y sostenida exclusivamente con los aportes de sus afiliados. El Estado provincial no aporta recursos propios para su funcionamiento. Por lo tanto, no corresponde que pretenda apropiarse de su conducción ni definir el destino de fondos que son laborales, no públicos.

Creemos firmemente que no hace falta crear una nueva obra social. Si hay aspectos de la actual ley que deben ser actualizados —autoridades, control, organización— existen mecanismos para reformarla sin destruir un sistema que ha funcionado durante más de cinco décadas. Lo que falta es voluntad política para mejorar lo existente, no reemplazarlo de manera unilateral.

El proyecto en cuestión elimina la representación gremial plena en el directorio, reduce la comisión fiscalizadora a un solo integrante designado por el Ejecutivo, y transforma a IOSPER en una dependencia del poder político. Este cambio de raíz supone un grave retroceso democrático y vulnera el principio de autonomía de los trabajadores sobre su propia obra social.

Durante la intervención que ya lleva seis meses, lejos de mejorar la situación, se han profundizado los problemas: recortes de prestaciones, demoras en medicamentos, falta de autorizaciones, migración de bases de datos a empresas externas y aumentos exorbitantes de coseguros. Nuestros trabajadores lo viven cada día en nuestros municipios.

Como intendentes, conocemos de cerca el impacto que estas decisiones tienen sobre las y los empleados públicos. Nos comprometemos a defender un sistema de salud solidario, autónomo y participativo. Rechazamos cualquier intento de vaciamiento o apropiación política del IOSPER y exigimos un debate amplio, democrático y con participación real de sus legítimos dueños: los afiliados.

Prensa Liga de intendentes Justicialistas