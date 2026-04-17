La Liga Entrerriana de Handball 2026 pone primera con doble sede

El certamen contará con la participación de equipos de distintas localidades de la provincia: Victoria, Villaguay, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, consolidando un torneo verdaderamente federal.

Sábado 18/04 – Club 25 de Mayo (Victoria)

09:00 – 25 de Mayo vs Sarmiento (Masculino)

10:30 – Don Bosco vs Central Entrerriano (Masculino)

Domingo 19/04 – Gimnasio Berduc (Paraná)

09:00 – 25 de Mayo vs Don Bosco (Femenino)

10:30 – Ferrocarril vs Juventud Unida (Masculino)

12:00 – Ferrocarril vs Sarmiento (Femenino)

13:30 – Paracao vs CPEF N°3 (Masculino)

15:00 – Capuchinos vs CPEF N°3 (Femenino)

De esta manera, el handball entrerriano levanta el telón de una nueva temporada que reúne a los mejores equipos de la provincia, con el objetivo de seguir creciendo y fortaleciendo la disciplina.

Por Gustavo Cardoso