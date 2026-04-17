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Viernes 17 de abril de 2026
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La Liga Entrerriana de Handball 2026 pone primera con doble sede

Este fin de semana se pone en marcha la temporada 2026 de la Liga Provincial de handball con un nuevo formato que promete mayor competencia y emoción. La categoría Plata de primera división tendrá su debut en la ciudad de Victoria, mientras que la categoría Oro hará lo propio en Paraná.
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Redacción 7Paginas

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El certamen contará con la participación de equipos de distintas localidades de la provincia: Victoria, Villaguay, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, consolidando un torneo verdaderamente federal.

Sábado 18/04 – Club 25 de Mayo (Victoria)

09:00 – 25 de Mayo vs Sarmiento (Masculino)

10:30 – Don Bosco vs Central Entrerriano (Masculino)

Domingo 19/04 – Gimnasio Berduc (Paraná)

09:00 – 25 de Mayo vs Don Bosco (Femenino)

10:30 – Ferrocarril vs Juventud Unida (Masculino)

12:00 – Ferrocarril vs Sarmiento (Femenino)

13:30 – Paracao vs CPEF N°3 (Masculino)

15:00 – Capuchinos vs CPEF N°3 (Femenino)

De esta manera, el handball entrerriano levanta el telón de una nueva temporada que reúne a los mejores equipos de la provincia, con el objetivo de seguir creciendo y fortaleciendo la disciplina.

Por Gustavo Cardoso