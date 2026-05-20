La lluvia le ganó a la fecha 2 del fútbol de salón de Concordia

A medias se pido disputar los encuentros de la fecha 2 del Torneo Apertura del Fútbol de Salón, que el último domingo debió suspender 2 encuentros por la lluvia que impidió que el cronograma se pueda desarrollar con total normalidad. Vale recordar que la cancha es a cielo abierto y, la lluvia impedía que los jugadores puedan desarrollar con normalidad su juego.

El encuentro encargado de abrir la jornada dominical fue el único que se puedo jugar con normalidad. Indoor Alfa venía de un inicio propicio, mientras que su rival del tras pies en el debut, pero con la mente puesta en el trabajo para estar presente en el Torneo Nacional que se disputará en agosto en Paraná. En el tiempo inicial y con gol de Iñaki Moreno Egel, Estudiantes sacaba diferencia rápidamente. En el complementario, Juan Cruz Moreno Egel ponía el 2-0. El descuento llegó a segundos del final del encuentro por medio de Miguel Escobar Fernández, pare cerrar 2 a 1 a favor del equipo de San Luis y Santa María de Oro.

En un partido entretenido y con muchos goles, La Masía volvió a sumar de a 2 y es líder absoluto del Apertura, a pesar de que fuera suspendido a segundos del cierre por la lluvia, por 4 a 3 ante Sportivo Blanco, que llegaba con una victoria en la fecha 1. Los goles fueron de Leandro Godoy (2), Leonardo Vergara y Leonardo Ciucio para el equipo vencedor, mientras que, José López, Valentino Muñóz y Santiago Reinafe, descontaron.

Solo pudieron jugar algunos segundos. El cierre de la jornada era para Indoor Beta y Sportivo Concordia, que debutaba en el torneo tras su fecha libre en el inicio del Apertura. Luego de la charla con los delegados por parte del cuerpo arbitral, se tomó la decisión de suspender el partido y ahora se deberá esperar por la reprogramación.

Por Fernando “Topo” Di Gaetano