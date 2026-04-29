La lucha diaria contra el narcomenudeo en Concordia no se detiene: secuestran 750 gramos de cocaína y detienen a una mujer

La Jefatura Departamental de Concordia no detiene su marcha en la lucha contra el comercio de estupefacientes. Según se informó a 7Paginas, durante la tarde-noche de este martes, se llevó a cabo un importante despliegue de seguridad que combinó operativos de saturación en puntos estratégicos con el cumplimiento de tres órdenes de allanamiento en distintos barrios de la ciudad.

Las tareas, que contaron con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GDI), se concentraron en los barrios Villa Busti, El Sol y San Agustín, donde la investigación previa señalaba posibles puntos de venta de droga.

El secuestro: cocaína lista para el mercado

Como resultado de las irrupciones policiales, los uniformados lograron el secuestro de aproximadamente 750 gramos de cocaína de máxima pureza. Un dato relevante para la causa es que la sustancia ya se encontraba fraccionada en dosis de 50 y 10 gramos, formato típico para su comercialización inmediata.

Además del secuestro de la droga, los procedimientos culminaron con la detención de una mujer mayor de edad, quien fue trasladada y puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Justicia y prevención

El operativo fue supervisado por el fiscal interviniente, Dr. Tomás Tscherning, quien ordenó las diligencias de rigor para avanzar en la causa. Desde la Jefatura Departamental indicaron que estos operativos de saturación continuarán realizándose en diversos sectores de Concordia con el objetivo de prevenir el delito y desarticular los denominados «kioscos» de droga.