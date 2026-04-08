La magia de Freddie Mercury: “Experiencia Queen” llega a Concordia con su Greatest Hits Tour 2026

La potencia, la emoción y la épica de Queen volverán a cobrar vida en una noche que promete ser inolvidable. El próximo 24 de abril, a las 21 hs, llegará a nuestra zona “Experiencia Queen – Greatest Hits Tour 2026”, un espectáculo de nivel internacional que invita a los espectadores a realizar un viaje directo a los años de gloria del grupo liderado por Freddie Mercury.

Fidelidad visual y sonora

Lo que distingue a “Experiencia Queen” es su notable atención al detalle. La propuesta no solo se basa en la interpretación musical precisa, sino en una recreación estética completa: vestuarios auténticos, instrumentos originales y una puesta en escena impactante que traslada al público a los estadios más emblemáticos del mundo.

Según lo anticipado a 7Paginas, el repertorio de la noche estará compuesto por los himnos que marcaron a fuego la historia del rock, entre los que se destacan:

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

Somebody to Love

Radio Ga Ga

I Want to Break Free

We Are the Champions

Un show con sello internacional

Consolidado como uno de los tributos más destacados de la escena actual, el grupo llega tras agotar localidades en escenarios de la talla del Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex. Su trayectoria incluye giras por Uruguay, Paraguay y Chile, además de su reciente paso por México, donde se presentaron ante más de 12.000 personas en el festival Remind-GNP de Guadalajara.

El espectáculo se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia, uniendo a distintas generaciones que comparten la pasión por una música que sigue vigente y emocionando a públicos de todas las edades.

Detalles del Evento

Fecha: 24 de abril.

Hora: 21:00 hs.

Lugar: Teatro Fundación Odeón.

Venta de Entradas: Disponibles online en www.fundacionodeon.com.ar.

Boletería: Abierta desde las 18:00 hs el día de la función.

Informes: 345 4226 655.