La mama de la nena de 2 años abusada pidió a un medio de Concordia que deje de mentir y de intentar entorpecer en la investigación

El caso de la pequeña de dos años que presuntamente fue abusada sexualmente por la pareja de su abuela continúa generando conmoción y fuertes repercusiones en la comunidad de Concordia. Este jueves por la mañana, Camila Fernández, madre de la víctima, se presentó en los Tribunales locales visiblemente afectada para desmentir públicamente las versiones periodísticas que ponían en duda su relato y sugerían inconsistencias en la investigación.

La polémica se encendió tras una publicación del portal Concordia Policiales, la cual afirmaba que la causa judicial sumaba «contradicciones e inconsistencias» basadas en supuestos registros médicos, cámaras de seguridad y pericias de bomberos que descartarían la intencionalidad del incendio de su vivienda en Colonia Roca.

«No es mentira, las pruebas están en el legajo»

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Fernández cargó con dureza contra el mencionado medio de comunicación. «Me levanté a las 5 de la mañana y vi una nota en las redes que decía que era una falsa denuncia de violación sobre mi hija. Me enloquecí», expresó la mujer, quien de inmediato se asesoró con su abogado defensor, el Dr. Alexis Blitman.

Acompañada por su abogado y ante el recambio de fiscales en la causa debido al avance del proceso, la madre solicitó acceso inmediato a la documentación oficial. «Le pedí por favor al fiscal y al abogado que me pasaran el informe donde dice que mi hija fue abusada. Me dieron el papel, acá lo tengo conmigo. Yo no me negué a ninguna revisión médica, tengo los estudios y los análisis dieron positivo respecto al abuso», enfatizó mostrando las copias del legajo.

Desmentida sobre las cámaras y el incendio

Fernández también rechazó los puntos señalados por la versión periodística contraria, los cuales indicaban que existían filmaciones de ella junto al acusado la noche previa al hecho y que el incendio de su hogar había sido un accidente eléctrico.

«Con el acusado no tuve contacto en nada, no me acompañó en ningún momento. Al contrario, ese día se fue y me trató de la peor manera», aseguró. Respecto al siniestro que consumió su vivienda el pasado viernes 15 de mayo, la mujer reiteró que se trató de un ataque intencional y reveló la existencia de pruebas contundentes: «Tengo los audios donde mi hermano me amenaza con que me va a prender fuego la casa. Perdimos absolutamente todo lo material, pero por la justicia de mi hija no voy a parar».

El estado de la causa y la situación de los imputados

Actualmente, el principal acusado permanece bajo prisión preventiva —Sebastián Salinas— imputado por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, a la espera del debate oral y público.

Asimismo, la madre de la menor hizo mención a la situación de la abuela de la niña (su propia madre), señalando que se evalúa su situación legal en la causa: «Hablamos con mi abogado sobre la posibilidad de que a ella la imputen como cómplice. Como ya está cumpliendo una condena condicional previa, estamos viendo cómo sigue su situación».

Finalmente, Fernández pidió a la comunidad de Concordia que no se deje llevar por falsas informaciones: «Esa gente enferma dice que yo le hice daño a mi hija. Jamás lo haría, doy la vida por mis dos hijos. Si esto fuera mentira no lucharía hasta lo último. Es una bebé de dos años que no se pudo defender, que no tuvo fuerzas para gritar. Le pido a ese medio que se deje de romper las bolas y de mentir, porque las pruebas ya están todas listas para el juicio», concluyó.

Redacción de 7Paginas