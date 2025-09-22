La mano de Kueider en la lista de Bahl y Michel

El evento se desarrolló el pasado sábado en María Grande, con la participación de jóvenes de toda la provincia y la presencia de los candidatos a legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel, Rodrigo Minguillón, Marianela Marclay, Andrés Sabella y Fabiana Leiva. El objetivo del cónclave fue “dialogar, debatir y pensar una Entre Ríos más justa e inclusiva”, según señalaron los organizadores.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la publicación en Instagram de la diputada Silvina Decco, de Diamante, donde se la ve a Ullman –ex secretaria de Juventud durante la gestión de Gustavo Bordet y pareja de Haidar Iván Kueider, hijo del ex senador– participando activamente de la jornada.

El hecho no pasó inadvertido y alimentó suspicacias sobre el rol que todavía tendría Kueider en la vida política del justicialismo entrerriano, pese a encontrarse detenido en Paraguay bajo acusaciones de lavado de dinero.

En este marco, cobran vigencia las declaraciones recientes de un diputado radical de Concordia, quien advirtió que “el peronismo de Entre Ríos no entendió nada de lo que dijeron las urnas en 2023, porque los candidatos del PJ son los mismos que ayer apoyaron al kirchnerismo y al ex presidente Alberto Fernández”.

El episodio en María Grande, con la presencia de la nuera de Kueider, reaviva así el debate que tiene el peronismo, después que la cúpula evitara las elecciones internas para imponer viejas figuras que justamente no cuentan con la aprobación de la gran mayoría de la militancia.

Por Diario del Sur