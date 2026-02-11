La Maratón de la Mujer abre una nueva etapa de inscripciones presenciales y ya tiene recorrido confirmado

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB, entidad organizadora del evento, informaron a 7Paginas que las inscripciones avanzan a muy buen ritmo y que ya se superaron las 1.000 corredoras inscriptas, quedando cada vez menos lugares disponibles para completar el cupo máximo de 1.200 participantes.

En este contexto, se anunció una nueva etapa de inscripciones presenciales, que se llevará a cabo los días jueves 12 y viernes 13 de febrero, en el Centro de Información Turística (CIT) ubicado en la intersección de Mitre y Pellegrini, en el horario de 19 a 21 horas. En esta instancia, el valor de la inscripción será de 30 mil pesos.

Además, la organización confirmó importantes novedades para los sorteos finales. Entre los premios se destacan dos bicicletas MTB rodado 29, con cuadro de aluminio, a las que se sumarán dos bicicletas de paseo para dama, más cómodas y de uso urbano, junto a otros premios que serán anunciados en los próximos días.

La competencia tendrá largada y llegada en la Plaza 25 de Mayo, frente al edificio de la Municipalidad de Concordia. La distancia a recorrer será de 5 kilómetros, con horario de partida previsto para las 9 de la mañana.

En paralelo, continúan habilitadas las inscripciones online, que pueden realizarse a través del sitio web encarrera.com.ar, y estarán disponibles hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Desde la organización aclararon que quienes no completen el trámite de inscripción no podrán participar de la prueba.

Recorrido confirmado

En los últimos días también se dio a conocer el recorrido oficial de la competencia. La largada será en la Plaza 25 de Mayo, avanzando hacia el este por calle 1° de Mayo, para luego girar a la derecha por Pueblos Originarios hasta la rotonda de calle Carriego. Desde allí, el trayecto continuará por la calle interna de Prefectura, Avenida Castro y el ingreso a Zona Verde, donde estará ubicado el puesto de hidratación.

Posteriormente, las corredoras llegarán hasta la rotonda final para emprender el regreso por el mismo sector, tomando la calle interna del Club de Pesca (Avenida del Río), girando luego a la izquierda por Gastelacoto, hasta empalmar nuevamente con Avenida Castro. El tramo final se realizará por calle Mitre, culminando en la línea de llegada ubicada en Mitre y Pellegrini.

La Maratón de la Mujer se consolida año tras año como uno de los eventos deportivos y sociales más importantes de la ciudad, promoviendo la actividad física, la participación comunitaria y la visibilización de la mujer en el deporte.