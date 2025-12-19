La Maratón de Reyes refuerza su perfil turístico: el 60% de los inscriptos no son de Concordia

Marcelo Flores, titular de la organización Los Galgos y responsable de la prueba, remarcó que para esta edición el objetivo principal no pasa por la cantidad de participantes, sino por la calidad organizativa. “Más allá del número de inscriptos, lo importante es que la organización salga bien. Nuestro desafío es estar a la altura y brindar un servicio de carrera acorde a lo que el evento merece”, expresó a 7Paginas.

Flores destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Municipio y, especialmente, con la Dirección de Deportes. “No se trata de decisiones individuales. Hay una unidad de trabajo que se ve y se siente. El Municipio tomó la decisión de apoyarnos y eso es fundamental”, señaló, valorando el acompañamiento del intendente y de todo el equipo de gobierno.

En ese marco, el organizador subrayó que la Maratón de Reyes atraviesa un proceso de transformación. “Nunca en 18 años habíamos alcanzado un porcentaje tan alto de corredores no residentes. Tener más de 2.500 inscriptos y que el 60% venga de otras ciudades no es un dato menor para Concordia”, afirmó, y agregó que este crecimiento abre la puerta a un desarrollo sostenido del evento ligado al turismo deportivo.

Flores explicó que muchos atletas que participan habitualmente en competencias organizadas por Los Galgos ahora se suman también a la Maratón de Reyes, lo que amplía el alcance del evento. “Queremos que quienes vienen de afuera no solo corran, sino que se queden, conozcan la ciudad y disfruten de todo lo que Concordia tiene para ofrecer”, indicó, resaltando la necesidad de articular acciones con el área de Turismo.

Por su parte, Ivana Pérez, desde la Dirección de Deportes, destacó la muy buena respuesta que están teniendo las inscripciones presenciales, que se realizan frente a la Municipalidad de Concordia. “Trabajamos en equipo, aportando ideas y pensando siempre en lo mejor para la ciudad. La Maratón de Reyes también es una herramienta que acompaña el crecimiento turístico que viene teniendo Concordia”, sostuvo.

La funcionaria remarcó además la importancia del deporte como política pública, no solo desde lo competitivo, sino también desde lo social. “Nos gusta escuchar a la gente, ver qué necesita y poder darle respuestas. El deporte cumple un rol clave y seguimos apostando a fortalecerlo”, afirmó.

Las inscripciones presenciales continuarán hasta el viernes, de 19 a 22 horas. Luego se retomarán del 6 al 9 de enero, mientras que el 10 de enero la inscripción estará destinada exclusivamente a corredores no residentes, en el Centro Cívico, de 16 a 19 horas.