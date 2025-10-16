La maratón de Reyes se correra en el histórico recorrido

En un comunicado enviado a 7Paginas, los organizadores destacaron: “Maratón de Reyes es el aplauso y la ovación interminable de todos los concordienses a cada uno de los corredores que participan. Es alegría y pasión auténtica. Es familia y amistad en el deporte. Es el corredor y la magia de cada calle y avenida tradicional viéndolo pasar. ¡El Maratón de Reyes sos vos!”.

El texto agrega que, tras mantener consultas con referentes del ámbito deportivo local y repasar la historia del evento, se resolvió escuchar a la comunidad y mantener el recorrido histórico, el mismo que ha convocado a miles de corredores y espectadores durante décadas.

De esta manera, la tradicional competencia se llevará a cabo el sábado 10 de enero de 2026, y contará con dos distancias: Circuito 10K:

Largada: Avenida San Lorenzo y Sarmiento.

Avenida San Lorenzo y Sarmiento. Llegada: Corsódromo.

Circuito 5,5K:

Largada: Urquiza y Avenida San Lorenzo.

Urquiza y Avenida San Lorenzo. Llegada: Corsódromo.

