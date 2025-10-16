7PAGINAS

Jueves 16 de octubre de 2025
La maratón de Reyes se correra en el histórico recorrido

Finalmente, la 47° edición de la Maratón Internacional de Reyes se correrá por el circuito tradicional que tantos recuerdos genera en los concordienses. Así lo confirmaron desde la organización este jueves, tras el descontento expresado por un gran número de atletas y vecinos luego del anuncio inicial de que la competencia se realizaría con un trazado diferente.
Redacción 7Paginas

En un comunicado enviado a 7Paginas, los organizadores destacaron: “Maratón de Reyes es el aplauso y la ovación interminable de todos los concordienses a cada uno de los corredores que participan. Es alegría y pasión auténtica. Es familia y amistad en el deporte. Es el corredor y la magia de cada calle y avenida tradicional viéndolo pasar. ¡El Maratón de Reyes sos vos!”.

El texto agrega que, tras mantener consultas con referentes del ámbito deportivo local y repasar la historia del evento, se resolvió escuchar a la comunidad y mantener el recorrido histórico, el mismo que ha convocado a miles de corredores y espectadores durante décadas.

De esta manera, la tradicional competencia se llevará a cabo el sábado 10 de enero de 2026, y contará con dos distancias: Circuito 10K:

  • Largada: Avenida San Lorenzo y Sarmiento.
  • Llegada: Corsódromo.

Circuito 5,5K:

  • Largada: Urquiza y Avenida San Lorenzo.
  • Llegada: Corsódromo.

