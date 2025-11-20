La maratón de Reyes ya tiene su remera oficial

“Con los colores del verano que además transmiten la calidez, la empatía y la pasión con la que vivimos esta estación del año en Concordia. A la vez, una naranja como símbolo de nuestra ciudad, la Capital Nacional del Citrus, en una reposera, disfrutando del verano, a la vera del río Uruguay” explicaron sobre el diseño que vestirá el recorrido de la carrera.

Las inscripciones están habilitadas a través de la plataforma encarrera.com.ar/reyes, donde los corredores pueden consultar el reglamento, las tarifas y los beneficios disponibles.

La Maratón tendrá su largada en Avenida San Lorenzo y Sarmiento, y la llegada, en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” recorriendo sus puntos más emblemáticos, como Avenida Isthilart, Plaza España y Avenida Lamadrid.