Jueves 11 de septiembre de 2025
la marcha de la bronca y el dolor, hoy Jesica hubiera cumplido 27 años

La mañana de este jueves estuvo marcada por la angustia y la tristeza en la puerta de los tribunales de Concordia. A tan solo 48 horas del brutal episodio que terminó con la vida de Jesica Bravo, familiares, amigos y vecinos se concentraron para exigir justicia. La joven madre de cuatro niños murió tras una violenta trifulca entre dos familias en el barrio Llamarada, un hecho por el cual ya hay seis mayores detenidos e imputados por homicidio y una menor señalada como presunta autora material del homicidio, alojada fuera de la ciudad.
Redacción 7Paginas

El reclamo se tornó aún más doloroso porque este jueves Jesica hubiera celebrado su cumpleaños número 27. En lugar de festejar, sus seres queridos marcharon con carteles y lágrimas en los ojos, reclamando que la Justicia actúe con firmeza.

Testimonios de dolor e impotencia

En diálogo con 7Paginas, una de las amigas de la víctima recordó con tristeza, “Yo a Jessy la conocí, era una excelente persona. No se metía con nadie. Mi hijo cumple 8 años el mismo día que su hija, las tuvimos juntas. Y hoy en vez de estar festejando su cumpleaños estoy llorando a mi amiga. Decime si no te da tristeza eso”.

Otra vecina, visiblemente conmovida, cuestionó la inacción de la Justicia pese a las denuncias previas, “A veces me hubiese evitado porque había denuncias y había todo, y no hicieron nada. Ahora hay cuatro criaturas sin mamá. Esto se podría haber evitado”.

Entre sollozos, una mujer que conoció a Jesica desde niña aseguró, “Era una piba buenísima, siempre trabajadora, luchadora, con una familia que tampoco tenía problemas con nadie. Me parte el corazón verla a su madre y a su hermana destrozadas. Si la Justicia hubiera actuado antes, esta vida se podría haber salvado”.

Un pedido claro: Justicia

Los manifestantes coincidieron en que el hecho refleja una problemática que se repite en distintos barrios de la ciudad, con conflictos que escalan sin respuesta estatal y que en este caso derivaron en una tragedia.

“Hoy en vez de estar soplando las velas, estamos acá pidiendo justicia por Jesica. Y vamos a seguir hasta lo último”, resumió una de las amigas de la víctima.

Mientras la investigación avanza bajo la órbita de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, la comunidad de Concordia sigue movilizada y reclama que el caso no quede impune.

