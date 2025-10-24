La Marihuana los habría alterado a dos jóvenes que terminaron detenidos por causar desorden en la madrugada

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los efectivos que se encontraban realizando patrullajes de prevención acudieron al sitio y constataron la situación, identificando a dos hombres de 20 y 22 años que se encontraban junto a una motocicleta.

Al ser sorprendidos in fraganti, ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental para su correcta identificación. Durante el palpado de seguridad, los uniformados hallaron un envoltorio con una sustancia vegetal entre las prendas de uno de ellos.

Posteriormente, al revisar la motocicleta, se encontró otro envoltorio similar. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la actuación del personal de la División Toxicología (Drogas Peligrosas).

Una vez realizadas las pruebas de narcotest, el resultado fue positivo para marihuana, con un pesaje total de 32,5 gramos.

La sustancia fue secuestrada y los jóvenes quedaron alojados en dependencias de la Jefatura de Federación, mientras se continúan con las diligencias judiciales correspondientes.

7Paginas