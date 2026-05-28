La Masía saca diferencia en el torneo apertura de fútbol de salón en Concordia

El Fútbol de Salón tuvo doble jornada el último fin de semana, aprovechando el feriado del “Día de la Revolución de Mayo”. El domingo se completó la fecha número 2, con la gran victoria de Sportivo Concordia por 9-3 frente a Indoor Beta, sumando su primera victoria, teniendo en cuenta que era su debut en la temporada, tras la fecha libre en la inicial de campeonato.

El lunes se disputó la fecha 3, donde en la apertura de la jornada, La Masía se quedó con una gran victoria y se posicionó bien arriba en la tabla de posiciones. El triunfo fue ante Sportivo Concordia, que con el correr de los minutos siento el cansancio, tras la disputa de su reprogramado de la 2ª suspendida por lluvia. El marcador indicó 5 a 1 por parte del equipo que lleva el nombre de las inferiores y formativa del equipo español Barcelona.

ALFA CON CARGA POSITIVA

Indoor Alfa, volvió a la victoria tras el traspié en la segunda y se posiciona como uno de los escoltas. Con doblete de Santiago Corrado en el inicial sacaba diferencia, que fue rápidamente acortada por Guillermo Cornu y poner el 1-2 en el complementario. El tercero llegó por parte de Adriel Riquel Giménez; para sellar el 4 a 1 con triplete de Corrado, ante Sportivo Blanco.

LOS MORENO´S FIGURAS IMPORTANTES EN LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Fue lluvia de goles en el cierre de la jornada. Estudiantes sumó nuevamente de a 2 y en este caso ante Generala Juana Azurduy por 10 a 4. Entre Iñaki y Juan Cruz Moreno Eg, convirtieron 7 en la goleada. De juego atractivo y de ida y vuelta, el equipo “verde” volvió a sonreír y, por diferencia de gol se posiciona con el mejor detrás de La Masía.

Resultados

Sportivo Concordia 1 – La Masía 5

Sportivo Blanco 1 – Indoor Alfa 4

Estudiantes Cdia. 10 – Juana Azurduy 4

Posiciones

1° La Masía – 6

2° Estudiantes Cdia. – 4 (+4)

3° Indoor Alfa – 4 (+3)

4° Sportivo Cdia. – 2

5° Sportivo Blanco – 2

6° Indoor Beta – 0

7° Juana Azurduy – 0

Próxima fecha – Domingo 31 de mayo

Complejo Indoor – Eva Perón 2968

14:00 h. – Juana Azurduy vs. Sportivo Blanco

15:30 h. – Indoor Alfa vs. Sportivo Concordia

17:00 h. – La Masía vs. Indoor Beta

Libre: Estudiantes Concordia