La memoria volvió a encontrarse con la música, la poesía y la comunidad de Concordia

Los artistas se lucieron sobre el escenario y demostraron, una vez más, que la cultura y el arte son también herramientas fundamentales para recuperar nuestra historia, transmitirla a las nuevas generaciones y construir espacios colectivos de reflexión, para ello recurrieron a los clásicos de Charly García, León Gieco, el Flaco Spinetta, Fito Paez, Miguel Cantilo, finalizando con María Elena Walsh. En la lectura de poesías, no podían faltar Juan Gelman, Mario Benedetti, Eduardo Galeano e inspiraciones locales como Sergio Brodsky y Mauricio Amiel.

El público, que colmó el aula magna de la UTN estuvo integrado por diferentes generaciones, en especial, jóvenes pertenecientes a la facultad anfitriona y a otras casas de estudio que respondieron a la convocatoria que realizó el Centro de Estudiantes de la UTN.

Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia, resaltaron a 7Paginas, la dedicación, el compromiso y la generosidad de cada uno de los artistas que se sumaron a esta propuesta y que hicieron posible una noche cargada de significado y emociones. También destacaron especialmente la decisión asumida por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que, en el marco de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, dispuso la colocación de una placa en todas sus Facultades Regionales, en repudio a aquel hecho y como reafirmación del compromiso institucional con la democracia y los derechos humanos. En ese marco, se comenzó la actividad con el descubrimiento de la placa, acompañado por un unánime y conmovedor “Nunca Más”. Además expresaron su gratitud por brindar sus instalaciones y acompañar esta propuesta, permitiendo que el recital “Canciones y poemas por la Memoria” pudiera desarrollarse en ese espacio.

La agenda de actividades continúa

El próximo lunes 5 de octubre, a las 19:30 horas, se realizará en el Salón de Actos de la UNER, ubicado en Av. M. Tavella 1450, una charla a cargo del periodista e investigador Carlos Del Frade, bajo el título “Milei, la resurrección de Rivadavia y Derechos Humanos”, con una mirada sobre la historia argentina, la soberanía económica y los derechos humanos.

En tanto, el jueves 22 de octubre, a las 20:00 horas, en el Salón de Actos de la UTN Regional Concordia, se proyectará el documental “Pasó en el Delta: Vuelos de la muerte en Entre Ríos”, basado en el libro “El lugar perfecto”, del periodista Fabián Magnotta. El largometraje aborda los vuelos de la muerte perpetrados en territorio entrerriano durante la última dictadura cívico-militar y constituye otra oportunidad para acercarnos a nuestra historia reciente desde la investigación, la memoria y el compromiso con los derechos humanos.

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia invitan a toda la comunidad a continuar acompañando estas actividades y a ser parte de este camino colectivo hacia el IV Encuentro Provincial sobre Derechos Humanos.