La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia abordó gestiones ante PAMI y respaldó la resolución judicial sobre la alimentación escolar

Según supo 7Paginas, la reunión fue encabezada por Ramón Cabrera, quien abrió el encuentro con un informe sobre las actividades desarrolladas por la organización durante la última semana.

Durante la reunión, Beatriz «Bebé» López brindó un detalle de las gestiones efectuadas ante el PAMI y las autoridades del Sanatorio Concordia en relación con distintos planteos realizados por jubilados y pensionados.

Asimismo, informó a los presentes sobre el pedido de informes impulsado por los diputados provinciales Mariel Ávila, Lorena Arrozogaray, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Silvina Decco y Yari Seyler, relacionado con la situación planteada.

Otro de los temas abordados fue la confirmación de la visita de la diputada nacional Marianela Marclay, quien participará de un encuentro con la Mesa Coordinadora el próximo lunes a las 16 horas.

La reunión se realizará, como es habitual, en el gazebo ubicado en la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

En otro tramo de la jornada, el integrante de la Mesa Coordinadora, conocido como «Chino» Cabrera, realizó una recordación al cumplirse 50 años del fallecimiento de Monseñor Enrique Angelelli, destacando su legado pastoral y su compromiso social.

Respaldo a una resolución judicial

Finalmente, Hugo, otro de los participantes del encuentro, expresó un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la Mesa Coordinadora en las gestiones vinculadas a las prestaciones del PAMI.

Además, propuso manifestar el apoyo de la organización al presidente del Tribunal de Juicio y Apelaciones que dictó la resolución cautelar mediante la cual ordenó al Superior Gobierno de Entre Ríos abstenerse, mientras se tramita un amparo colectivo, de distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales productos destinados a desayunos y meriendas que presenten una relación comprobada entre su consumo habitual y un mayor riesgo de obesidad infantil y enfermedades crónicas.

La iniciativa fue puesta en conocimiento de los integrantes de la Mesa durante la reunión semanal desarrollada en la Plaza 25 de Mayo.