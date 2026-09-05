La Mesa Interinstitucional avanza con nuevos acuerdos para fortalecer la alimentación escolar en Entre Ríos

La Mesa Interinstitucional para la mejora del sistema de alimentación escolar realizó su segunda reunión de trabajo y avanzó en nuevos acuerdos y propuestas destinadas a fortalecer la calidad nutricional de las prestaciones que reciben los estudiantes entrerrianos.

Durante el encuentro, los distintos participantes coincidieron en la necesidad de introducir mejoras en el actual sistema de provisión de alimentos y continuar trabajando de manera articulada entre las diferentes áreas y organismos involucrados.

En ese marco, representantes de Teknofood señalaron que los productos previstos dentro del nuevo sistema superan los requisitos bromatológicos mínimos exigidos.

De la reunión participaron las licenciadas Elsa Olmedo y María Belén Parodi, del Colegio de Nutricionistas; Ayelén Borg y Nuria Chichizola, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA); Guillermo Kemp y Julieta Matti, de Teknofood; y el decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, José Antonio Dorati.

También estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; el director de Comedores, Lautaro Azzalini; y el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi.

Por parte del Ministerio de Salud participaron el director general de CONE y Regionalización Perinatal, Paulo Eugenio Capotosti, y la directora Materno Infanto Juvenil, Georgina López.

Analizan incorporar alimentos frescos

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la posibilidad de incorporar alimentos frescos al desayuno escolar, como una alternativa para ampliar y diversificar la propuesta alimentaria destinada a los estudiantes.

La iniciativa forma parte de las distintas propuestas que se encuentran actualmente bajo análisis de la Mesa Interinstitucional.

Para avanzar en esa posibilidad, se continuarán evaluando aspectos nutricionales, sanitarios y operativos con el objetivo de determinar cuáles son las mejores alternativas para los alumnos entrerrianos.

El presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó la incorporación de la mirada del sistema educativo en el debate sobre la alimentación escolar.

“Esta es la segunda reunión de la mesa y celebramos que se haya sumado la mirada de Educación, la mirada del sistema educativo. Quedó claro que el sistema que imperaba no era el correcto y que era necesario un cambio”, sostuvo.

Cuenca también valoró las diferentes propuestas surgidas durante el encuentro.

“Surgieron muchas miradas productivas para agregar a lo que da actualmente el sistema, como poder sumarle también un producto fresco”, señaló.

Un abordaje intersectorial

Desde el Ministerio de Salud, Georgina López remarcó la importancia de que el trabajo se desarrolle de manera conjunta entre las diferentes áreas del Estado y los organismos especializados.

“El trabajo tiene que ser intersectorial. Por eso celebramos que estén participando todos los ministerios y que podamos tener una mirada interdisciplinaria”, afirmó.

La funcionaria también destacó el aporte del Colegio de Nutricionistas para avanzar en un diagnóstico que permita adecuar la propuesta alimentaria a las necesidades actuales de los estudiantes.

“Es fundamental tener un diagnóstico certero para poder hacer las recomendaciones para los desayunos y meriendas; en eso estamos trabajando en conjunto, para poder mejorar la propuesta y adecuarla a las necesidades actuales”, expresó.

López sostuvo además que la alimentación constituye un aspecto central para la salud y destacó el rol de las escuelas en la promoción de hábitos saludables.

“Desde el Ministerio de Salud, a través de los distintos centros de salud y del aporte de nuestros equipos sanitarios, vamos a trabajar muy en conjunto con Educación para mejorar justamente la salud de ellos”, concluyó.

Crearán una Dirección de Nutrición

Durante el encuentro, el gobierno provincial asumió también el compromiso de avanzar en la profesionalización del área de Comedores.

Como primer paso, se anunció la creación de una Dirección de Nutrición dentro de esa estructura, con el objetivo de fortalecer el abordaje técnico y nutricional del sistema de alimentación escolar.

La Mesa Interinstitucional continuará desarrollando nuevas reuniones durante las próximas semanas para analizar los distintos componentes del sistema.

El objetivo será avanzar en mejoras relacionadas con la calidad de los alimentos, el seguimiento nutricional y la diversificación de la propuesta destinada a los estudiantes entrerrianos.