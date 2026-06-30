La Microrregión Salto Grande coordina acciones para consolidarse como destino turístico

Durante el encuentro se abordaron diferentes líneas de acción vinculadas a la promoción, la planificación y el crecimiento del turismo, con la premisa de fortalecer la oferta regional mediante estrategias coordinadas entre los distintos municipios.

Segun lo informado a 7Paginas, uno de los principales temas tratados fue la organización de las acciones promocionales previstas para el mes de julio. En ese marco, se definieron los lineamientos para la participación conjunta de la Microrregión Salto Grande en dos de las ferias más importantes del país: Caminos y Sabores y la Expo Rural, ambas a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta apunta a presentar una oferta turística integrada, destacando la diversidad de atractivos naturales, la gastronomía, la cultura, las termas y las distintas experiencias que ofrece cada una de las localidades que conforman este corredor turístico.

Asimismo, los representantes intercambiaron propuestas orientadas a fortalecer la promoción regional, impulsar circuitos turísticos integrados y coordinar futuras acciones que permitan posicionar a Salto Grande como un destino competitivo durante todo el año.

Desde la organización destacaron que la reunión reafirmó el compromiso de los municipios de continuar trabajando de manera articulada, convencidos de que la cooperación entre las localidades constituye una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades para el sector, fortalecer la identidad regional y consolidar el crecimiento del turismo como motor de desarrollo económico.

En representación de Concordia participaron la subsecretaria de Turismo y presidenta ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Belén Schauvinhold; el coordinador de Microrregiones del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Martín Di Mario; el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini; la directora de Turismo de Villa del Rosario, Janet Bordigión; el director de Cultura y Turismo de La Criolla, Guillermo Ortellado; y la directora de Turismo y Cultura de Puerto Yeruá, Agustina Saccomandi.