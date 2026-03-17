La militancia de Patria Grande en Entre Ríos marco una línea de trabajo

Durante la jornada, militantes de diversos puntos de la provincia compartieron diagnósticos sobre la realidad que atraviesan sus comunidades, señalando problemáticas vinculadas al acceso al trabajo y la vivienda, así como también la situación crítica de sectores como la educación, la salud, la cultura y el empleo privado.

“Este año vamos a redoblar los esfuerzos y llegar a cada localidad de la provincia con nuestra propuesta: porque una Entre Ríos con Tierra, Techo y Trabajo es posible”, expresaron desde la organización a 7Paginas.

Diagnóstico social y laboral

En el encuentro se puso especial énfasis en la situación de los trabajadores entrerrianos. Se mencionaron las dificultades que enfrentan los docentes para sostener la escuela pública, la precarización laboral en el ámbito cultural y el impacto de la caída del consumo en el sector privado.

Asimismo, se destacó el rol de la economía popular como un pilar fundamental en los barrios, donde miles de familias generan ingresos a través de emprendimientos, ferias y oficios. En ese marco, se valoró el trabajo de recicladores y recicladoras, quienes además de sostener su fuente laboral cumplen una función ambiental clave.

“La economía popular y el reciclado son parte de la solución: generan trabajo, cuidan el ambiente y construyen comunidad. Necesitan ser reconocidos y acompañados con políticas públicas”, señalaron.

Proyección política y territorial

Desde Patria Grande indicaron que uno de los principales desafíos es avanzar en la construcción de la personería jurídica y ampliar su presencia territorial en la provincia.

En esa línea, plantearon la necesidad de debatir un programa integral junto a distintos actores del campo popular, con ejes centrados en tierra, techo, trabajo, salud, seguridad y educación.

También subrayaron la importancia del cuidado ambiental como parte del desarrollo: “No hay desarrollo posible sin cuidar nuestros ríos, montes y tierras. Defender el ambiente es defender la vida de las comunidades entrerrianas”.

Una mirada federal

Finalmente, los participantes remarcaron la diversidad territorial de Entre Ríos y la importancia de construir respuestas desde cada realidad local, contemplando tanto a las grandes ciudades como a las pequeñas localidades.

“Apostamos a escuchar a cada comunidad para construir soluciones colectivas que nazcan desde el territorio”, afirmaron, y concluyeron: “Trabajamos por la construcción de un gobierno popular con vocación de transformación social en Entre Ríos y el país”.