La millonaria estafa a un comerciante de Villaguay habría sido organizada desde la cárcel de Concordia

El hecho se remonta al 5 de noviembre, cuando un comerciante de Villaguay fue contactado por WhatsApp por un supuesto comprador, quien acordó la compra de una importante cantidad de bebidas alcohólicas y abonó el pedido mediante un comprobante de pago falso por la suma de $4.571.000.

Siguiendo las instrucciones del comprador, el comerciante realizó la entrega en un domicilio de calle Giuliani, en Concordia. La carga incluía 180 botellas de Fernet Branca, 126 de vino espumante, 66 de Chandon y 60 de vodka Smirnoff.

Ese mismo día, personal policial allanó la vivienda y detuvo a una mujer conocida como “La Pastora”, residente en la zona sur de la ciudad. En el operativo se secuestró la totalidad de la mercadería y un teléfono celular, que resultaron claves para el avance de la causa.

En las últimas horas, la investigación —dirigida por la Fiscalía a cargo del Dr. Martín Núñez— llevó a los efectivos de Comisaría Primera a realizar un allanamiento en el Pabellón 3 de la Unidad Penal N° 3, autorizado por el Juez de Garantías N° 1. Allí se secuestró un celular en funcionamiento, que sería el dispositivo desde el cual se habría coordinado toda la maniobra delictiva.

El aparato quedó a disposición de la Justicia para su análisis técnico, con el objetivo de determinar quiénes participaron en la comunicación con la víctima y cómo se articuló la operación desde el penal.

Fuentes del caso señalaron a 7Paginas que no se descarta la participación de más internos o cómplices externos, en lo que ya se considera una de las estafas más importantes detectadas recientemente en la región.