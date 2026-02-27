La mirada del sector privado sobre la temporada de verano en Federación

Días atrás, desde la Secretaría de Turismo se había evaluado como favorable el desarrollo del verano, destacando especialmente el impacto de los eventos populares. Desde el ámbito privado, la visión va en la misma línea.

Gastronomía: adaptación al bolsillo del turista

Camilo Leiva, propietario de Karu Restobar y parrilla, sostuvo que febrero marcó una clara diferencia respecto a enero.

“Enero fue medianamente equilibrado, con ocupaciones hoteleras del 50% durante la semana y los fines de semana. En cambio febrero tuvo fines de semana con ocupaciones altísimas y entre semana se mantuvo en torno al 50%. Eso hizo que el mes se despegara y nos permitiera cerrar con un balance positivo”, explicó.

En cuanto al contexto económico, señaló que el sector debió adaptarse al bolsillo del visitante. “Tuvimos que reducir la brecha de ganancias para que el turista pueda acceder. Hoy competimos con todos, incluso con propuestas más económicas. El perfil del turista es bastante gasolero y hay que ajustarse”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que una parrillada para dos personas ronda los 40 mil pesos con guarnición, aunque puede compartirse entre más comensales para abaratar costos. “Hay que atraer con precio y calidad. El turista busca eso”, indicó.

Leiva consideró que Federación mantiene valores competitivos en hotelería y gastronomía, lo que ayuda a sostener el flujo de visitantes. También destacó que la oferta gastronómica creció y eso obliga a mejorar permanentemente el servicio.

Además, subrayó la importancia de los espectáculos y eventos privados para dinamizar la ciudad. “Los privados estamos invirtiendo, organizando shows y propuestas para que tanto el turista como el vecino tengan alternativas. Eso también tracciona”, remarcó.

Con la mirada puesta en lo que viene, se mostró optimista por la cantidad de fines de semana largos previstos en el calendario 2026 y por la planificación de nuevos eventos que mantengan activo el destino durante todo el año.

Hotelería: más ocupación, aunque con tarifas contenidas

Por su parte, Adriana Nagy, propietaria del Hotel Termas del Este, aseguró que la temporada “fue mejor de lo que se esperaba”.

“Estamos cerrando con el campeonato internacional de fútbol de veteranos, que es la frutilla del postre. Creemos que Federación está despacito volviendo a ocupar el lugar tan importante que siempre tuvo”, expresó.

En su caso, la ocupación alcanzó cerca del 68 al 70% durante el verano. “Fue de menor a mayor. Quizás no se llegó a los niveles de años récord, pero se trabajó bien y se pudo afrontar compromisos acumulados”, detalló.

Sin embargo, advirtió que el incremento de ocupación no siempre se tradujo en mayores ganancias. “Las tarifas no pudieron acompañar la inflación. Es oferta y demanda. Hubo más trabajo, pero con márgenes más ajustados”, explicó.

Nagy destacó el impacto positivo de los eventos masivos como el carnaval, la Fiesta del Lago y los torneos deportivos, que permiten sostener la actividad más allá de enero y febrero. También mencionó el regreso de visitantes extranjeros, especialmente uruguayos, favorecidos por la diferencia cambiaria.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Tenemos que sentarnos a conversar. Todos estamos en el mismo barco. Hay que seguir invirtiendo en lo que es nuestro orgullo, que son las termas y el parque acuático, porque eso es lo que viene a buscar el turista”, señaló.

Expectativas para lo que viene

Ambos coincidieron en que los fines de semana largos y la agenda de eventos serán claves para sostener el movimiento durante el año. No obstante, remarcaron que también será necesario reforzar la promoción y el marketing del destino.

Con un cierre de temporada acompañado por eventos deportivos y propuestas culturales, el sector privado de Federación entiende que el verano dejó señales alentadoras. La recuperación parece estar en marcha, aunque con el desafío de seguir mejorando la competitividad y el trabajo articulado para consolidar al destino en el mapa turístico regional.

Redacción de 7Paginas