La muestra itinerante de vexilología entrerriana llegó a Concordia

La exposición se desarrolla en el marco de un trabajo articulado con la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, que impulsa esta iniciativa destinada a poner en valor los símbolos locales y promover el reconocimiento de la diversidad cultural entrerriana.

Durante la apertura, desde la Subsecretaría de Educación y Cultura destacaron que la llegada de esta muestra a Concordia “permite acercar al público una propuesta educativa y patrimonial que rescata las raíces de nuestras localidades y refuerza el sentido de pertenencia a la provincia”. Además, se subrayó la importancia de continuar generando espacios que integren lo artístico, lo histórico y lo comunitario en un mismo recorrido.

La muestra reúne banderas oficiales de municipios y comunas entrerrianas, junto a una breve reseña sobre sus significados, colores y elementos distintivos. Cada una de ellas representa una parte de la construcción colectiva de la identidad provincial.

La Muestra Itinerante de Vexilología Entrerriana podrá visitarse hasta el 19 de diciembre, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita.

La Sala de las Artes “Malviccino” se encuentra abierta a instituciones educativas, grupos y público en general que desee recorrer esta propuesta cultural y formativa impulsada de manera conjunta entre el gobierno provincial y el gobierno municipal.