La Municipalidad de Concordia clausuró un local y decomisó pirotecnia valuada en 10 millones de pesos

La intervención, según se informó a 7Paginas, se realizó a partir de denuncias efectuadas por vecinos y fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inspecciones Generales, áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno. Como resultado del procedimiento, se incautaron artículos de pirotecnia cuyo valor fue estimado en aproximadamente 10 millones de pesos.

El secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, remarcó la relevancia del compromiso ciudadano para el cumplimiento de las normas vigentes. “En Concordia hay una ordenanza que prohíbe el uso y la comercialización de pirotecnia, y en esto es responsable tanto quien vende como quien compra. Estas acciones se realizan por el bien de toda la comunidad”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario destacó que el operativo fue posible gracias a la participación de vecinos que alertaron sobre la infracción. “Nuestro compromiso es continuar con los controles y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, promoviendo la convivencia y el bienestar de todos los concordienses”, afirmó.

Desde el municipio recordaron que ante situaciones de incumplimiento de la ordenanza, la ciudadanía puede realizar las denuncias correspondientes comunicándose al teléfono 345 404 8341.