La Municipalidad de Concordia ejecuta obras estratégicas para mejorar la red de distribución de agua potable

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), llevó adelante este martes trabajos de recambio de válvulas y extensión de la red de agua potable sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, en un sector que próximamente será pavimentado.

Las tareas forman parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y buscan garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de agua potable antes de avanzar con la colocación del nuevo pavimento.

Desde el Municipio explicaron que este tipo de intervenciones resulta fundamental debido a que las válvulas subterráneas que presentan desgaste u obsolescencia pueden generar inconvenientes a futuro. En caso de producirse una falla una vez pavimentada la calle, sería necesario romper el asfalto para poder realizar las reparaciones, generando mayores costos para el Estado.

Durante la jornada, el intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, recorrió el sector donde se desarrollaban los trabajos.

Ambos funcionarios remarcaron la importancia de ejecutar estas obras complementarias antes de la pavimentación, ya que permiten mejorar la calidad y seguridad del servicio.

“Garantizan calidad en el servicio y seguridad ya que con el paso del tiempo, las redes, tanto de agua como cloacas, se van desgastando y con la llegada del pavimento, se requiere la realización de estas obras complementarias”, señalaron.

Mejoras en la distribución de agua

Por su parte, María Belén Rodríguez, inspectora del EDOS, explicó que los empalmes y recambios se están realizando en diferentes sectores donde el Municipio desarrolla obras de pavimentación.

Según indicó, estas intervenciones “no solo dan mayor durabilidad sino que además garantizan una mejora sustancial en la red de distribución de agua potable”.

La funcionaria también agradeció la paciencia de los vecinos ante las interrupciones temporales del servicio que requieren este tipo de trabajos.

Un plan que contempla 37 cuadras

El tramo intervenido de calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre España y Mario Gatto, forma parte del plan de pavimentación que contempla un total de 37 cuadras, distribuidas en distintos sectores de Concordia.

Entre las obras previstas se encuentran:

Calle La Pampa, entre Presidente Illia y Lieberman, actualmente en ejecución.

Calle JJ Valle, entre La Pampa y Presbítero Odiard.

Calle Moulins, entre bulevar Yuquerí y Maestra Peñaloza.

Además, el plan contempla obras de pavimentación en Villa Adela, donde se intervendrán:

Calle Ecuador, entre Virgen del Carmen y avenida Unión.

Avenida Unión, entre Ecuador e Idelfonso Cuadrado.

Calle Idelfonso Cuadrado, entre avenida Unión y San Cayetano.

De esta manera, desde el Municipio destacan que la estrategia consiste en resolver primero las redes de infraestructura que se encuentran debajo de las calles y posteriormente avanzar con el pavimento, con el objetivo de evitar futuras roturas y garantizar una mayor durabilidad de las obras.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas