La Municipalidad de Concordia fortalece la prevención de ITS en las escuelas

La Municipalidad de Concordia, a través de la División de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), lleva adelante una serie de acciones de prevención y promoción de la salud en instituciones educativas de la ciudad.

El equipo del área recorre escuelas primarias, particularmente en sus últimos ciclos, establecimientos secundarios y escuelas nocturnas para jóvenes y adultos, con el objetivo de acercar información clara, científica y libre de prejuicios sobre las Infecciones de Transmisión Sexual.

Durante los encuentros se aborda la importancia de la prevención, el uso correcto del preservativo, las vías de transmisión y las diferencias entre el VIH y otras ITS. También se trabaja sobre los mitos y prejuicios que todavía persisten en torno a estas enfermedades y se promueve el acceso periódico al testeo.

La jefa de la División ITS, Tatiana Moreira, destacó la importancia de generar espacios de diálogo dentro de las instituciones educativas.

“Es fundamental acercar información confiable a las escuelas, porque muchas veces es allí donde los adolescentes y jóvenes encuentran un espacio para preguntar, sacarse dudas y hablar de estos temas sin miedo ni prejuicios”, señaló.

Talleres participativos para promover el cuidado

Las actividades se desarrollan bajo la modalidad de talleres participativos, permitiendo que los estudiantes realicen preguntas, compartan inquietudes y puedan acceder a información brindada por profesionales del área de salud.

Además de las charlas, se entrega material informativo y se explica el funcionamiento de las pruebas rápidas de VIH y sífilis.

“Nuestro objetivo es llegar antes, prevenir y promover el cuidado de la salud. Queremos que los chicos sepan que hacerse el test es un acto de responsabilidad y cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, y que no hay que tenerle miedo”, expresó Moreira.

Test rápido, gratuito y confidencial

Desde la División ITS recordaron que el test de VIH y sífilis es voluntario, gratuito y confidencial. La prueba se realiza mediante una simple punción en el dedo y el resultado está disponible aproximadamente en 15 minutos.

No requiere orden médica ni ayuno.

El estudio es una prueba de tamizaje, por lo que un resultado positivo es considerado presuntivo y debe ser confirmado posteriormente mediante estudios de laboratorio. En esos casos, el equipo de salud brinda acompañamiento y realiza la correspondiente derivación.

El test puede realizarse durante todo el año en la oficina de la División ITS, ubicada en la intersección de La Rioja y Roque Sáenz Peña, y también durante los distintos operativos territoriales que se desarrollan en diferentes sectores de Concordia.

La importancia del diagnóstico temprano

Desde el área municipal remarcaron que acceder al diagnóstico de manera temprana constituye una herramienta fundamental para el cuidado de la salud.

“Testearse permite conocer nuestro estado de salud, detectar una infección a tiempo y acceder al tratamiento adecuado. La sífilis tiene cura y el VIH, con diagnóstico temprano y tratamiento, puede controlarse. Es importante que la comunidad tenga esta información y pueda acceder al test de manera sencilla y confidencial”, sostuvo Moreira.

En este sentido, se recomienda realizarse el test al menos una vez al año, o con mayor frecuencia de acuerdo con las prácticas y situaciones de exposición de cada persona.

Las escuelas pueden solicitar los talleres

Las instituciones educativas interesadas en coordinar talleres para sus cursos pueden comunicarse con la División ITS de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia al teléfono (345) 426-6491.

También se puede acceder a información sobre las actividades del área a través de Instagram: @division_de_its_municipalidad.