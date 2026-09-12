La Municipalidad de Concordia homenajeó a docentes de los programas educativos municipales

Con motivo del Día del Maestro, la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, realizó un encuentro de homenaje y reconocimiento a los docentes que forman parte de los programas educativos municipales.

Durante la jornada se entregaron certificados y presentes a quienes integran el Programa Municipal de Apoyo Escolar y el Programa Municipal de Alfabetización “Aprender Sin Límites”, destacando una tarea que, según se remarcó, trasciende la transmisión de contenidos y comprende también el acompañamiento, la escucha, la motivación y la generación de nuevas oportunidades para los estudiantes.

El encuentro contó con la presencia de la vicepresidente municipal y presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza; las concejales Verónica Del Boca y Celeste Fuscado; el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto; el subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez; y el director de Educación, Franco Alcoba.

Durante el agasajo, las autoridades destacaron el trabajo cotidiano de los equipos docentes y la importancia de fortalecer los espacios de educación no formal, considerados un complemento para acompañar y potenciar las trayectorias educativas.

“Enseñar es mucho más que transmitir conocimientos”

El secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto, puso especialmente en valor la tarea que desarrollan los docentes y destacó la dimensión humana de su trabajo.

“Enseñar es mucho más que transmitir conocimientos: es acompañar, escuchar, tener paciencia, volver a explicar, motivar y creer en las posibilidades de cada estudiante”, expresó.

En este sentido, desde el municipio remarcaron que los programas educativos buscan constituirse en herramientas de acompañamiento para niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo sus aprendizajes y generando condiciones para que puedan continuar sus trayectorias educativas.

Música para cerrar el homenaje

La celebración también tuvo un momento artístico a cargo del Área de Música de la Subsecretaría de Educación y Cultura, cuyos integrantes ofrecieron una presentación especialmente preparada para la ocasión.

Desde la Municipalidad de Concordia reafirmaron el compromiso de continuar acompañando y fortaleciendo las políticas educativas municipales, bajo la premisa de que la educación se construye de manera colectiva y que cada docente, desde su lugar, realiza un aporte concreto para transformar realidades.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas