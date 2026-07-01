La Municipalidad de Concordia lanza un curso gratuito de armado de muebles para promover la capacitación laboral

La capacitación estará a cargo de Martín Coduri, profesional con 23 años de experiencia en el diseño y fabricación de mobiliario, quien brindará herramientas técnicas sobre el armado de muebles, el uso adecuado de herramientas y las principales buenas prácticas del oficio.

Segun lo indicado a 7Paginas, el curso se desarrollará el próximo jueves 16 de julio, de 14:00 a 16:00 horas, en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico, ubicada en el primer piso del edificio de Mitre y Pellegrini.

El director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de ofrecer instancias de formación que respondan a las necesidades actuales del mercado laboral.

«Nuestro compromiso es brindar herramientas concretas para que más vecinos puedan capacitarse, desarrollar nuevas habilidades y mejorar sus oportunidades de empleo. Apostamos a una formación vinculada a los oficios porque sabemos que representan una verdadera puerta de acceso al mundo del trabajo y también una oportunidad para quienes desean emprender», expresó.

Además, el funcionario remarcó que la propuesta apunta a ofrecer contenidos con una aplicación inmediata.

«Trabajamos para que cada curso tenga un perfil altamente aplicable, con capacitadores de trayectoria y contenidos que respondan a las necesidades reales del sector productivo. Ese es el camino para fortalecer el empleo y acompañar el crecimiento de nuestra ciudad», afirmó.

La capacitación será gratuita, aunque contará con cupos limitados. Los interesados deberán inscribirse de manera presencial en la Dirección de Empleo, ubicada también en el primer piso del Centro Cívico.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo Camino hacia el Bicentenario (PIB), impulsado por la Municipalidad de Concordia, que busca promover la capacitación, fortalecer el empleo, desarrollar el capital humano y consolidar la articulación entre el Estado y los distintos actores del sector productivo.

Desde el municipio señalaron que este tipo de propuestas forman parte de una política sostenida de formación en oficios, orientada a mejorar la inserción laboral, fomentar el emprendedurismo y acompañar el desarrollo económico de Concordia mediante la generación de nuevas oportunidades para la comunidad