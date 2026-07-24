La Municipalidad de Concordia llamó a licitación pública para contratar el servicio de recolección de residuos

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento se desarrollará bajo la modalidad de licitación pública con presentación electrónica de ofertas, un sistema que busca garantizar la transparencia, la competencia entre las empresas interesadas y la igualdad de oportunidades durante todo el proceso.

La apertura de las propuestas está prevista para el 13 de agosto a las 10:00 horas, mientras que la recepción de las ofertas permanecerá habilitada hasta las 9:30 horas de ese mismo día.

Servicio para toda la ciudad

El pliego contempla la prestación integral del servicio de recolección, transporte y descarga de residuos sólidos urbanos en las ocho zonas operativas de Concordia que actualmente se encuentran tercerizadas.

Además, el nuevo contrato incorpora la ampliación de la cobertura en 65 cuadras del barrio Pampa Soler, con frecuencias específicas para cada sector.

También se establece la recolección diaria en establecimientos educativos y en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, además del servicio habitual en los distintos barrios de la ciudad.

La adjudicación no dependerá solo del precio

Desde el municipio remarcaron que la empresa adjudicataria no será seleccionada únicamente por la oferta económica.

La Comisión Evaluadora tendrá en cuenta una serie de aspectos técnicos, entre ellos la antigüedad y disponibilidad de la flota, la experiencia acreditada en el rubro, la solvencia económica, certificaciones de calidad y gestión ambiental, el plan operativo, los protocolos de contingencia y los sistemas de monitoreo satelital.

Asimismo, la firma que resulte ganadora deberá garantizar la prestación continua, regular y eficiente del servicio durante toda la vigencia del contrato, cumplir con las normativas laborales, ambientales y de seguridad, mantener sistemas permanentes de control y trazabilidad y reforzar los recursos humanos y materiales cuando las necesidades del servicio así lo requieran, sin generar costos adicionales para el municipio.

Un proceso con reglas claras

Desde la Municipalidad señalaron que el objetivo de esta licitación es asegurar la continuidad y la calidad de un servicio fundamental para los vecinos de Concordia, mediante un procedimiento abierto y transparente, con mecanismos de control durante todas las etapas de la contratación y reglas claras para todos los oferentes.