La Municipalidad de Concordia otorgará beneficios fiscales a comercios afectados por el temporal

La Municipalidad de Concordia dispuso un régimen excepcional de beneficios fiscales destinado a los establecimientos comerciales que resultaron afectados por el fuerte temporal registrado durante la madrugada del pasado 19 de julio.

La medida, establecida mediante un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, contempla la exención del 100% de la Tasa General Inmobiliaria correspondiente a los meses de julio y agosto de 2026 para los inmuebles que sufrieron daños materiales. Asimismo, alcanza con la exención total de la Tasa Comercial durante el mismo período para aquellos comercios cuya actividad se haya visto perjudicada por las consecuencias de la tormenta.

El intendente Francisco Azcué señaló que la decisión tiene como objetivo brindar una respuesta concreta a los comerciantes que afrontan importantes pérdidas y necesitan recuperarse lo antes posible.

«Cada comercio que logra volver a abrir sus puertas significa trabajo, movimiento económico y oportunidades para Concordia. Por eso queremos aliviar, dentro de nuestras posibilidades y en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, la carga tributaria de quienes hoy están destinando sus recursos a reconstruir lo que la tormenta dañó», expresó el jefe comunal.

Cómo acceder al beneficio

Desde el Municipio informaron a 7Paginas, que los interesados deberán presentar una declaración jurada solicitando la exención. Posteriormente, personal técnico de las áreas competentes realizará una verificación de los daños denunciados y, una vez cumplido ese paso, la Dirección General de Rentas evaluará cada caso y determinará el otorgamiento del beneficio de acuerdo con el procedimiento establecido.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, los contribuyentes podrán comunicarse vía WhatsApp al 345 415-4775.

Medidas para acompañar la recuperación

La exención impositiva se suma a las distintas acciones que la Municipalidad viene desarrollando desde la emergencia provocada por el temporal, entre ellas la asistencia a las familias damnificadas, el retiro de árboles y postes caídos, la limpieza de calles y espacios públicos, el restablecimiento de los servicios esenciales y el acompañamiento permanente en los barrios más afectados.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca contribuir a la recuperación del sector comercial, considerado un actor clave para la reactivación económica y la generación de empleo en la ciudad.