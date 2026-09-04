La municipalidad de Concordia realizará un nuevo abordaje territorial en el barrio Los Pájaros

El abordaje se desarrollará entre las 11:00 a 15:00 horas en el predio de Sedronar, ubicado en República Árabe Siria y Los Ruiseñores donde se podrán participar vecinos de los barrios Los Pájaros, Capricornio, Gdor. Cresto, San Jorge, Fátima II, San Francisco Este y Oeste.

Durante la jornada, la Dirección de Tránsito y Transporte dispondrá de un espacio para la actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE. Quienes no posean tarjeta podrán solicitar una presentándose con fotocopia del DNI.

Asimismo, se realizarán trámites vinculados al transporte para estudiantes de nivel primario, secundario y terciario, docentes y personas con discapacidad.

Para estudiantes se deberá presentar DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución. Los docentes deberán concurrir con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por Departamental, mientras que las personas con discapacidad deberán presentar DNI y fotocopia del certificado de discapacidad.

También se desarrollará una jornada de Educación Vial, que incluirá curso y examen teórico y práctico para las clases A y B. Para participar será necesario llevar fotocopia del DNI, birome de color azul o negro y elementos para tomar apuntes. La inscripción previa puede realizarse al teléfono 345 508 2277.

Por su parte Salud estará completando calendarios de vacunación, realizará controles nutricionales, pediátricos y testeos.

Veterinaria realizará castraciones y vacunaciones antirrábicas, con turnos previos enviando un mensaje al Whatsapp 345-508 1414.

También se brindarán servicios para mascotas, incluyendo castración con turno previo y vacunación antirrábica.

Estos abordajes forman parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas.