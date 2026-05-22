La Municipalidad de Concordia redujo su planta en más de 500 empleados en dos años

Los datos, elaborados a partir de la información publicada en el Portal de Transparencia Municipal, muestran que la nómina pasó de 3.090 empleados en noviembre de 2023 a 2.581 en abril de 2026.

La reducción equivale, en términos proporcionales, a uno de cada seis trabajadores municipales menos en poco más de dos años.

El relevamiento incluye tanto personal administrativo, técnico, operativo y de servicios, como también funcionarios políticos y cargos electivos, entre ellos el presidente municipal, el viceintendente y los 13 concejales.

Además, el nuevo corte actualiza un análisis anterior que señalaba que en noviembre de 2025 la planta municipal era de 2.757 agentes. Desde entonces y hasta abril de 2026, el municipio redujo otros 176 puestos, una caída adicional del 6,38 por ciento en apenas cinco meses.

Las áreas con mayor reducción

Según el detalle difundido, la mayor disminución de personal se registró en el área de Desarrollo Humano, con 50 agentes menos.

Le siguieron Secretaría de Gobierno, con una reducción de 41 trabajadores; Obras Públicas, con 29 menos; Servicios Públicos, con 26 menos; y Desarrollo Productivo, con 18 bajas.

En contraste, el área de Salud mantuvo sin modificaciones su cantidad de empleados: 374 agentes tanto en noviembre de 2025 como en abril de 2026.

El informe aclara que los números reflejan variaciones en la planta informada, aunque no permiten determinar las causas específicas de cada baja. Dentro de esas reducciones pueden coexistir jubilaciones, vencimientos de contratos, renuncias, reordenamientos internos o decisiones administrativas particulares.

Por ese motivo, se advierte que la información permite confirmar una reducción de la planta, aunque no alcanza por sí sola para calificar automáticamente cada caso como despido, ajuste o mejora de eficiencia.

Una tendencia que coincide con el escenario nacional

La baja del empleo municipal se produce en un contexto nacional donde la reducción del Estado se transformó en una de las principales banderas políticas del gobierno de Javier Milei.

De acuerdo a datos del INDEC citados en el análisis, desde diciembre de 2023 dejaron de trabajar para el Estado nacional 67.253 personas. En la Administración Pública Nacional, la planta pasó de 233.098 trabajadores en noviembre de 2023 a 187.734 en marzo de 2026.

Si bien el informe aclara que no corresponde establecer una relación directa entre ambos procesos debido a las diferencias de escala y funciones entre Nación y municipio, sí remarca que existe una coincidencia en la tendencia general: la reducción del empleo público aparece presentada como un indicador de orden administrativo y austeridad.

El debate sobre el tamaño del Estado

El análisis también plantea que el debate sobre el empleo público no debería agotarse únicamente en la cantidad de trabajadores.

“Contar menos empleados es una información, no una política pública completa”, sostiene el informe, que advierte que la discusión de fondo pasa por determinar si la reducción efectivamente mejora la organización municipal y la calidad de los servicios o si, por el contrario, termina debilitando capacidades estatales difíciles de recuperar.

En ese sentido, señala que el ajuste del gasto público deja de ser un dato abstracto cuando impacta sobre áreas vinculadas a servicios esenciales, mantenimiento urbano, asistencia social, salud y atención directa al vecino.

“El empleo público necesita control. El gasto público necesita revisión. Pero achicar puede ser una herramienta, no una doctrina completa de gobierno”, plantea el documento.

La conclusión deja abierta una pregunta central para los próximos años en Concordia: si la reducción de la estructura estatal terminará traduciéndose en un municipio más eficiente o si solamente representará una disminución numérica sin mejoras concretas en los servicios y la capacidad de respuesta frente a las demandas de los vecinos.

Por Roque Guillermo Benedetto

Contador Público – Abogado – Escribano