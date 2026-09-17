La Municipalidad de Federación lanzó una licitación pública para la venta de terrenos por más de 2.300 millones de pesos

La Municipalidad de Federación, bajo la firma del intendente Ricardo David Bravo y el secretario de Gobierno y Hacienda, Daniel Darío Benítez, formalizó el llamado a la Licitación Pública Nº 07/2026. La convocatoria busca concretar la venta, mediante la modalidad de lote individual, de terrenos de propiedad municipal ubicados en las Manzanas Nº 2.532 y Nº 2.734.

Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la operación cuenta con un presupuesto oficial total fijado en $2.362.368.834,76 (dos mil trescientos sesenta y dos millones trescientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos con 76/100).

Cronograma y detalles de la licitación

Para quienes tengan interés en participar del proceso licitatorio, el Municipio fijó las siguientes condiciones y fechas clave:

Objeto: Venta por lote individual de terrenos municipales en las Manzanas Nº 2.532 y Nº 2.734.

Valor del pliego: $15.000,00.

Venta de pliegos: Se realiza en la Tesorería Municipal de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 horas, teniendo como plazo límite el 8 de octubre de 2026 inclusive.

Presentación de ofertas: Habrá tiempo de ingresar las propuestas hasta el jueves 8 de octubre de 2026 a las 12:00 horas.

Apertura de pliegos

Según lo observado por 7Paginas, el mismo se llevará a cabo el viernes 9 de octubre de 2026 a las 08:00 horas en el Salón de la Democracia del edificio municipal.