La Municipalidad de San José de Feliciano presentó su Presupuesto 2026 ante el HCD

El Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Damián Arévalo y acompañado por el Contador Municipal, presentó formalmente el proyecto de Ley de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026 ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local. El monto total asciende a $ 8.590.117.732,96 y se caracteriza por un enfoque de «equilibrio, prudencia y esperanza» en un contexto económico desafiante.

La presentación, que tuvo lugar por la mañana, cumple con los términos establecidos por la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 y su modificación por la Ley N° 10.826, que rigen los procedimientos administrativos y legislativos de la provincia.

Contexto económico y proyecciones prudentes

Durante la presentación, el Ejecutivo local explicó que las estimaciones se basaron en proyecciones «más prudentes» sugeridas por la provincia, distanciándose de las proyecciones del gobierno nacional, debido a la volatilidad e incertidumbre del contexto económico actual. Esta cautela busca garantizar un criterio sensato a la hora de prever gastos e ingresos futuros del municipio.

El intendente Damián Arévalo, quien ha destacado la importancia de sostener el equilibrio de las cuentas públicas, ha mantenido un diálogo constante con las autoridades provinciales, incluyendo al gobernador Rogelio Frigerio, para abordar las obras prioritarias y el desarrollo local. A pesar del contexto, la gestión ha enfatizado en no detener las obras planificadas y en la continuidad de la inversión en infraestructura.

Próximos pasos

El proyecto de presupuesto, que busca el equilibrio fiscal y el fortalecimiento de los servicios públicos, será ahora analizado por las comisiones internas del HCD junto a la Ordenanza General Impositiva.

Por Pedro Martínez