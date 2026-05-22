La municipalidad invirtió 200 millones de pesos en tareas mantenimiento en las estaciones de bombeo de la defensa sur

A lo ya realizado en la Estación de Bombeo Central, se invirtieron 200 millones de pesos en la Estación de Bombeo Cloacal donde se repararon los tableros de potencia y dos bombas.

Estas acciones, junto a los trabajos de limpieza y mantenimiento de los arroyos Concordia y Manzores como también de los desagües pluviales, reservorios y alcantarillas, son fundamentales para proteger la ciudad ante precipitaciones intensas o eventuales crecidas del río Uruguay, evitando anegamientos.

El intendente Francisco Azcué destacó las inversiones que la gestión viene realizando para fortalecer la infraestructura pluvial y prevenir anegamientos: “son decisiones que venimos tomando desde el comienzo de la gestión, con trabajos en distintos sectores. En esta estación, que lamentablemente había sido vandalizada, se recuperaron los tableros y bombas para que vuelvan a estar en correcto funcionamiento”.

“Estos trabajos son fundamentales por que protegen a la ciudad cuando nos afectan distintos fenómenos naturales. La Municipalidad se ocupa de invertir, realizar trabajos preventivos pero es muy importante que la comunidad colabore con acciones cotidianas, como no arrojar elementos a los desagües porque esto luego termina afectando todo el sistema, que es justamente lo que no queremos” remarcó Azcué.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, informó que la Defensa Sur cuenta con nueve bombas operativas para responder ante contingencias hídricas y que el correcto funcionamiento de todo el sistema depende del estado de reservorios, canales y desagües de distintos sectores de la ciudad.

“Si se da un fenómeno natural, la Defensa Sur juega un papel muy importante que no es solo acá físicamente, sino que arranca en toda la ciudad. Todos los reservorios y afluentes tienen que trabajar de manera correcta para desembocar acá y que estas bombas puedan funcionar y bombear el agua hacia el río” especificó Esquibel.

Por último el director de Ingeniería Cristian Buffa explicó que la Estación de Bombeo Cloacales está equipada con 4 bombas, que funcionan de dos formas: manual y automática: “en el formato manual, el operario resuelve desde el tablero y en automático mediante boyas y aumento del nivel, poniéndose en funcionamiento solas, de manera escalonada y de acuerdo a la necesidad”.

Estuvieron presentes el subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre; el director de Electrotecnia y Comunicaciones Andrés Villalba; y el jefe de la Unidad Operativa de Mantenimiento de la Defensa Sur Gabriel Noguera

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas