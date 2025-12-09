La municipalidad presentó la nueva academia de innovación Concordia

Acompañaron la actividad el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Cr. Pablo Ferreyra, y el Director de Innovación y Economía del Conocimiento, Lic. Pedro Kohn.

Durante el encuentro se reconoció a los trabajadores municipales que participaron de las instancias formativas desarrolladas a lo largo del año. El programa tuvo como propósito fortalecer las competencias del personal para avanzar hacia un Estado local más moderno, eficiente y orientado a la comunidad.

A lo largo de 2025, más de 500 agentes de más de 20 áreas municipales —entre ellas Seguridad, Secretaría de Gobierno, Salud, Rentas y diversas dependencias administrativas— se capacitaron en temáticas vinculadas a comunicación, autoconocimiento, resolución de conflictos y herramientas de Inteligencia Artificial, entre otras.

ACADEMIA DE INNOVACIÓN CONCORDIA

En el marco del acto, se presentó formalmente la Academia de Innovación Concordia, un nuevo espacio institucional que concentrará todas las propuestas de formación interna y de capacitación hacia la comunidad. La iniciativa representa un paso estratégico en la modernización del Estado municipal y en el fortalecimiento del capital humano local.

La Academia trabajará bajo dos ejes centrales:

Formación interna para agentes municipales, orientada a fortalecer competencias técnicas, comunicación, liderazgo, metodologías de trabajo y herramientas digitales para una gestión pública moderna.

Capacitaciones externas dirigidas a la comunidad, vinculadas a la economía del conocimiento, la empleabilidad, las habilidades blandas y el desarrollo personal y profesional.

Respecto a la iniciativa, la Coordinadora del Área de Talento, Lic. y Prof. Diamantina Miño, expresó: «Esto significa materializar lo que ya se viene trabajando desde hace muchos años desde esta dirección».

Por su parte, el Director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn, afirmó: «Un ciudadano va a poder entrar al portal y elegir aprender software, robótica, inteligencia artificial, habilidades blandas, marketing digital, entre otras propuestas de formación».

Con estas acciones, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con una gestión pública inclusiva, innovadora y preparada para los desafíos del futuro, fortaleciendo políticas que promueven el desarrollo, la mejora continua y un mejor servicio para todos los vecinos.