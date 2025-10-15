La municipalidad realiza mejoras estructurales en el barrio Nueva E

A través de un trabajo conjunto entre distintas áreas de la Municipalidad de Concordia, se llevaron adelante mejoras estructurales en el barrio Nueva Esperanza, en la zona oeste de la ciudad.

La Subsecretaría de Obras Públicas, Higiene Urbana y el Área de Logística y Técnica de Limpieza de Desagües Pluviales realizaron tareas de desobstrucción y limpieza de desagües pluviales para prevenir el ingreso de agua a las viviendas durante los días de lluvias intensas.

El Intendente Francisco Azcué estuvo en la zona de calles Soiza Reilly y 2 de Abril, no sólo supervisando los trabajos sino además dialogando con los vecinos. “Este es un sector que presenta muchos problemas estructurales ya que cuando llueve, el agua no escurre, entra a las casas y es porque no se hicieron las intervenciones que debían hacerse en su momento. Hoy vinimos con nuestros equipos a trabajar en el lugar”.

En ese sentido remarcó e hizo un llamado a los vecinos del lugar: “Estas acciones requieren mucha inversión que salen de la Municipalidad gracias al manejo ordenado que venimos haciendo de los recursos pero muchas de estas situaciones se generan porque se arrojan residuos en cualquier lugar que después terminan tapando los desagües o las cloacas por eso es importante que cada uno asuma el compromiso de cuidar el lugar en el que vive”.

Por último sostuvo que muchas de las intervenciones que realiza la Municipalidad surgen de visitar, recorrer y dialogar con la comunidad. “Esto es lo que nos piden los mismos vecinos porque son trabajos que mejoran su calidad de vida”.

Mateo Sastre, Subsecretario de Obras Públicas por su parte especificó que “este es un trabajo que venimos realizando en distintos sectores de la ciudad como ser en los barrios Benito Legerén y Capricornio; en calles Paula Albarracín, JJ. Valle, avenida Kirchner y Espejo; Aristóbulo del Valle y Villaguay, boulevard Ayuí y Laprida, entre otros ”.

Estuvo presente el responsable del Área de Logística y Técnica de Limpieza de Desagües Pluviales, Gabriel Noguera.