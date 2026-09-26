La municipalidad realiza trabajos de cordón cuneta y consolidación de suelo en calles del barrio Las Tejas

Los trabajos, supervisados por la Secretaría de Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Mantenimiento de Obras Viales, se están ejecutando en calle San Antonio de Padua entre México y Blas Parera.

Al respecto el intendente Francisco Azcué señaló que “los trabajos que se realizan en estas calles sin pavimentar abarcan varias cuestiones porque no es solamente cordón cuneta sino también preparar y consolidar el suelo, perfilar las calles con un abovedado que favorezca el rápido escurrimiento del agua cuando tenemos días con precipitaciones”.

“El objetivo es realizar intervenciones integrales y con criterios técnicos que permitan garantizar una mayor durabilidad de las obras, respetando los protocolos. Escuchamos a los vecinos y vamos dando respuestas a esas demandas” resaltó Azcué.

Por su parte el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel indicó que estas intervenciones “vienen a resolver problemas hídricos que había con aguas pluviales y cámaras de captación. Se trabaja en la recomposición de los cordones que estaban mal hechos y descalzados para garantizar un óptimo funcionamiento”.

Una vez concluidos los cordones cuenta, “se hace una recomposición del suelo, trabajado con una base de piedra que favorece el paso del agua cuando llueve y además, evita que la calle se rompa y complique la transitabilidad” explicó el subsecretario de Mantenimiento de Obras Viales Bruno Gaztambide.