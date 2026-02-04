La Municipalidad realiza un abordaje integral en el barrio San Miguel II

El operativo es coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos y contempla múltiples acciones destinadas a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la comunidad. Entre las tareas que se están desarrollando se incluyen trabajos de limpieza general, mantenimiento de espacios verdes, señalética vial, mejoras en el alumbrado público, recolección de residuos, retiro de ramas, acciones de descacharrización y prevención del dengue, además de instancias de educación ambiental puerta a puerta.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, explicó que “lo que buscamos es concentrar esfuerzos y realizar una intervención con una presencia importante de distintas áreas de la Municipalidad en el barrio, sin resentir los servicios que se prestan en otros sectores de la ciudad”.

En ese marco, el funcionario subrayó la necesidad del compromiso ciudadano, especialmente en lo vinculado al manejo de los residuos. “Es un tema recurrente y necesitamos que los vecinos entiendan cómo funciona el sistema y colaboren disponiendo la basura de manera correcta, sin mezclar escombros con desechos domiciliarios o electrónicos”, remarcó.

López sostuvo además que “la ciudad en la que vivimos es la que construimos entre todos. La Municipalidad cumple su función, pero es fundamental la empatía, el respeto por los horarios de recolección y el compromiso de cada vecino para tener una ciudad ordenada y limpia, que todos podamos disfrutar”.

En el operativo participan la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Subsecretaría de Ambiente, Higiene Urbana, Electrotecnia, Recolección de Residuos, Parque y Paseos y el área 105. Para este jueves está previsto que se sumen Logística y Técnica de Limpieza de Desagües Pluviales, dependientes de la Secretaría de Obras Públicas, reforzando así las tareas en el sector.