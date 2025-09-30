La municipalidad reconoció la labor de las iglesias evangélicas de la ciudad de Concordia

La actividad, organizada por el Departamento de Culto, contó con la presencia del Intendente Francisco Azcué, quien agradeció “por el trabajo que realizan todos los días, llevando adelante ese apostolado que es la dedicación de la vida de uno al prójimo. Desde nuestra gestión defendemos la familia como núcleo de desarrollo y es en lo que venimos trabajando con distintas instituciones de la ciudad y las iglesias cumplen un rol muy importante”.

El Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio por su parte destacó el compromiso por la sociedad de las iglesias “realizando un trabajo que va más allá de los espiritual sino que abarca distintos aspectos sociales de la comunidad”.

Por último la jefa del Departamento de Culto Andrea Casco recordó que a partir de la citada ordenanza, aprobada durante el 2024, surgió este reconocimiento “al trabajo que realizan no solo dentro de sus iglesias sino toda la contención que hacen en nuestra sociedad”.

Estuvieron presentes los concejales Eliana Lagraña, Emmanuel Godoy y Mauricio Rey.