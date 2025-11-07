La municipalidad y el hospital Masvernat avanzan en una gestión coordinada de residuos

El encuentro permitió delinear acciones coordinadas orientadas a mejorar la clasificación y disposición de los residuos, buscando mayor eficiencia en los procesos de recolección y tratamiento.

Los equipos técnicos del municipio expusieron estrategias y propusieron mecanismos de colaboración conjunta con el hospital, fortaleciendo un trabajo en red que redunde en beneficios concretos para la institución sanitaria y para la comunidad en general, coincidiendo en la importancia de consolidar un esquema de cooperación permanente entre el municipio y las instituciones de salud, con el objetivo común de promover una gestión ambiental responsable y sostenible.

Por parte de la Municipalidad participaron Carlos Pantaleone, director de Saneamiento Ambiental; el licenciado Julio Martinoli, director de Recolección de Residuos y José Gil, jefe de la División de Recolección de Residuos.