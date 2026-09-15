La Municipalidad y Mercado Libre lanzan un programa para potenciar las ventas de comercios de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento, junto con Mercado Libre, pondrá en marcha MELI CONECTA, un programa de aceleración destinado a comercios y vendedores de la ciudad que buscan mejorar su desempeño en la plataforma y potenciar sus ventas.

La propuesta tendrá una duración de cuatro meses, será sin costo y combinará workshops, capacitaciones y acompañamiento especializado para abordar distintas herramientas vinculadas al comercio electrónico.

Durante el programa, los participantes podrán incorporar conocimientos para planificar estrategias de publicidad, analizar costos y alternativas de financiación, definir los canales de envío más adecuados y utilizar métricas que permitan evaluar el rendimiento de sus negocios y tomar decisiones con mayor información.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa será el acompañamiento durante todo el proceso, desde los primeros pasos en la plataforma hasta la implementación de estrategias orientadas a mejorar la reputación del vendedor y avanzar hacia la categoría de Mercado Líder.

Beneficios exclusivos

Además de la capacitación, quienes completen el programa accederán a una serie de beneficios exclusivos.

Entre ellos se encuentran el asesoramiento y acompañamiento personalizado de ejecutivos y consultores, junto con $100.000 destinados a publicidad dentro del marketplace de Mercado Libre.

También recibirán acompañamiento para avanzar en la construcción de una buena reputación dentro de la plataforma y mejorar el posicionamiento de sus comercios.

Para obtener la certificación del programa será necesario contar con un mínimo del 75% de asistencia y cumplir con los objetivos semanales y mensuales establecidos.

Este miércoles será la charla informativa

Como instancia previa a la incorporación al programa, este miércoles 16 de septiembre a las 12:00 se desarrollará una charla informativa virtual.

Durante el encuentro se explicará en detalle cómo funciona MELI CONECTA, cuáles son sus alcances y beneficios y qué implica participar durante los cuatro meses de duración.

Además, los interesados podrán realizar consultas y despejar dudas antes de decidir su incorporación a la propuesta.

La actividad está dirigida a comercios y vendedores de Concordia interesados en conocer las herramientas disponibles para potenciar sus negocios a través del comercio electrónico.

Para participar de la charla y recibir más información, los interesados deben registrarse previamente mediante el siguiente enlace:

Formulario de inscripción a MELI CONECTA

Desde la Municipalidad de Concordia destacaron a 7Paginas, que esta iniciativa forma parte del trabajo de articulación con empresas y actores del sector privado, con el objetivo de acercar herramientas que permitan fortalecer los negocios locales, incorporar capacidades digitales y generar nuevas oportunidades de crecimiento para el sector comercial de la ciudad.