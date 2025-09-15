7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
La Murga “La Chivira” presenta “Noche Abisal” en Concordia

El próximo sábado 20 de septiembre, la murga “La Chivira” invita a disfrutar de su gran espectáculo titulado “Noche Abisal”, que se realizará en “El Bar de Hostel” (Espino 272, Concordia), a partir de las 22 horas.
Redacción 7Paginas

La propuesta artística se inspira en la metáfora de los abismos del mundo moderno, desde donde surge la luz interior a través de la unión y la expresión colectiva. “Desde las profundidades del mundo moderno, donde la luz del sol no hace pie, hay una murga que destila colores”, anticipan sus organizadores.

La velada contará con intervenciones artísticas de los propios integrantes de la murga, sumando la participación especial de la banda “Jazz’t Band”, que animará la noche con su estilo musical. El cierre estará a cargo de La Chivira, que subirá al escenario con todo su color y su impronta murguera.

Las entradas pueden adquirirse anticipadas con descuento contactando al número (345) 4072566, o bien directamente en la puerta el día del evento.

Para más información y novedades, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram oficial de la murga: @murga.lachivira.

