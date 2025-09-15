La Murga “La Chivira” presenta “Noche Abisal” en Concordia

La propuesta artística se inspira en la metáfora de los abismos del mundo moderno, desde donde surge la luz interior a través de la unión y la expresión colectiva. “Desde las profundidades del mundo moderno, donde la luz del sol no hace pie, hay una murga que destila colores”, anticipan sus organizadores.

La velada contará con intervenciones artísticas de los propios integrantes de la murga, sumando la participación especial de la banda “Jazz’t Band”, que animará la noche con su estilo musical. El cierre estará a cargo de La Chivira, que subirá al escenario con todo su color y su impronta murguera.

Las entradas pueden adquirirse anticipadas con descuento contactando al número (345) 4072566, o bien directamente en la puerta el día del evento.

Para más información y novedades, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram oficial de la murga: @murga.lachivira.

Redaccion de 7Paginas